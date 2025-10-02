المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

ساوثجيت يرفض خلافة أموريم في مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:12 ص 02/10/2025
ساوثجيت

جاريث ساوثجيت

كشفت تقارير إعلامية أن جاريث ساوثجيت، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، سيرفض أي عرض من مانشستر يونايتد في حال تمت إقالة روبن أموريم.

مانشستر يونايتد واصل تعثره وسقط أمام برينتفورد يوم السبت الماضي بنتيجة 1-3 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، توقف رصيده عند 7 نقاط يحتل بها المركز الـ14.

وتداولت تقارير إعلامية أسماء عدة مرشحين محتملين لخلافة أموريم في تدريب يونايتد، مؤكدة أن قرار الإقالة ليس بعيدا.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ساوثجيت كان من أبرز المرشحين لتولي تدريب يونايتد في مارس 2024، عندما فكرت إدارة النادي جديًا في إقالة إريك تين هاج.

لكن ساوثجيت لم يسمح لأي شيء أن يصرفه عن تركيزه على بطولة أوروبا وقتها، حيث قاد إنجلترا إلى المباراة النهائية، التي خسرها ضد إسبانيا، ورغم رغبة مانشستر يونايتد في التفاوض معه، فإنه رفض كل المحاولات.

وبعد خسارة لقب اليورو، قرر ساوثجيت الاستقالة وأخذ استراحة من كرة القدم، ولم يعد منذ ذلك الحين إلى التدريب، مفضّلًا الانشغال بالمحاضرات والأعمال التحفيزية.

وأكدت "ميرور" نقلا عن مقربين من ساوثجيت أن المدرب الإنجليزي لا يتعجل العودة إلى كرة القدم، لكنه يترك خياراته مفتوحة سواء داخل اللعبة أو خارجها.

جدول مباريات اليوم 

 

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

