ساوثجيت يرفض خلافة أموريم في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية أن جاريث ساوثجيت، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، سيرفض أي عرض من مانشستر يونايتد في حال تمت إقالة روبن أموريم.

مانشستر يونايتد واصل تعثره وسقط أمام برينتفورد يوم السبت الماضي بنتيجة 1-3 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، توقف رصيده عند 7 نقاط يحتل بها المركز الـ14.

وتداولت تقارير إعلامية أسماء عدة مرشحين محتملين لخلافة أموريم في تدريب يونايتد، مؤكدة أن قرار الإقالة ليس بعيدا.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ساوثجيت كان من أبرز المرشحين لتولي تدريب يونايتد في مارس 2024، عندما فكرت إدارة النادي جديًا في إقالة إريك تين هاج.

لكن ساوثجيت لم يسمح لأي شيء أن يصرفه عن تركيزه على بطولة أوروبا وقتها، حيث قاد إنجلترا إلى المباراة النهائية، التي خسرها ضد إسبانيا، ورغم رغبة مانشستر يونايتد في التفاوض معه، فإنه رفض كل المحاولات.

وبعد خسارة لقب اليورو، قرر ساوثجيت الاستقالة وأخذ استراحة من كرة القدم، ولم يعد منذ ذلك الحين إلى التدريب، مفضّلًا الانشغال بالمحاضرات والأعمال التحفيزية.

وأكدت "ميرور" نقلا عن مقربين من ساوثجيت أن المدرب الإنجليزي لا يتعجل العودة إلى كرة القدم، لكنه يترك خياراته مفتوحة سواء داخل اللعبة أو خارجها.

