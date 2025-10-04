يعود النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول لمطاردة فريقه السابق تشيلسي في المواجهة التي ستجمهما يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف تشيلسي نظيره ليفربول على ملعب "ستامفورد بريدج" في السابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل الريدز موقعة السبت من أجل استعادة الانتصارات بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي (2-1) وجالاتا سراي (1-0) بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج برصيد 15 نقطة، بينما يقع تشيلسي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

ولم يتمكن صلاح من نشر سحره في الخسارة 2-1 في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي أمام كريستال بالاس.

ولم يحدث تأثيرا في لقاء جالاتا سراي بعدما شارك بديلًا بدوري أبطال أوروبا، وخسر الريدز بنتيجة 1-0.

آخر فوز في 2020.. هل ينهي ليفربول عقدة ستامفورد بريدج؟

صلاح.. المواجهة الـ25 ضد تشيلسي

تحمل المواجهة القادمة لصلاح ضد تشيلسي رقم 25 بقميص بازل وليفربول.

ويمتلك النجم المصري تجربة عبر ناجحة مع تشيلسي، حيث لعب معه 19 مباراة فقط.

سجل صلاح ضد تشيلسي

لعب: 24 مباراة

الانتصارات: 10

التعادلات: 7

الهزائم: 7

الأهداف: 8

تمريرات حاسمة: 4

مع ليفربول فقط، شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 9 أهداف في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد ناديه السابق تشيلسي (5 أهداف و4 تمريرات حاسمة).

