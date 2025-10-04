المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

30 29
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

دوري المؤتمر الأوروبي
آيك لارانكا

آيك لارانكا

0 0
22:00
الكمار

الكمار

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

0 0
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

0 0
22:00
سرفينا زافيزدا

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

0 0
22:00
باوك سالونيكا

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

1 0
22:00
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 0
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشيلسي ضد ليفربول.. ماذا قدم صلاح ضد البلوز قبل المواجهة الـ25؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:50 م 02/10/2025
صلاح

محمد صلاح - ليفربول

يعود النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول لمطاردة فريقه السابق تشيلسي في المواجهة التي ستجمهما يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف تشيلسي نظيره ليفربول على ملعب "ستامفورد بريدج" في السابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

طالع مباريات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي من هنا

ويدخل الريدز موقعة السبت من أجل استعادة الانتصارات بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين ضد كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي (2-1) وجالاتا سراي (1-0) بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج برصيد 15 نقطة، بينما يقع تشيلسي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

ولم يتمكن صلاح من نشر سحره في الخسارة 2-1 في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي أمام كريستال بالاس.

ولم يحدث تأثيرا في لقاء جالاتا سراي بعدما شارك بديلًا بدوري أبطال أوروبا، وخسر الريدز بنتيجة 1-0.

آخر فوز في 2020.. هل ينهي ليفربول عقدة ستامفورد بريدج؟

صلاح.. المواجهة الـ25 ضد تشيلسي

تحمل المواجهة القادمة لصلاح ضد تشيلسي رقم 25 بقميص بازل وليفربول.

ويمتلك النجم المصري تجربة عبر ناجحة مع تشيلسي، حيث لعب معه 19 مباراة فقط.

سجل صلاح ضد تشيلسي

لعب: 24 مباراة

الانتصارات: 10

التعادلات: 7

الهزائم: 7

الأهداف: 8

تمريرات حاسمة: 4

مع ليفربول فقط، شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 9 أهداف في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد ناديه السابق تشيلسي (5 أهداف و4 تمريرات حاسمة).

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي محمد صلاح تشيلسي وليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي تشيلسي ضد ليفربول موعد مباراه تشيلسي ضد ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg