مكافأة بالتمديد.. مدافع آرسنال يرحب بالبقاء

بدأ نادي آرسنال أولى خطواته نحو تمديد عقد المدافع الدولي الهولندي جورين تيمبر، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع "الجانرز".

وبحسب شبكة BBC، فإن المحادثات انطلقت بين جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق يُبقي اللاعب لفترة أطول في شمال لندن، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2028.

وكان تيمبر، صاحب الـ24 عامًا، قد انتقل من أياكس في صفقة قُدّرت بحوالي 35 مليون جنيه إسترليني خلال صيف 2023. إلا أنه تعرّض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، ما حرمه من المشاركة في موسمه الأول.

لكن بعد تعافيه، شارك الدولي الهولندي في 51 مباراة خلال موسم 2024-2025، ولعب دورًا رئيسيًا في تشكيل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، حيث أصبح الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن.

وكان آرسنال قد قام بتمديد عقد المدافع الفرنسي ويليام صاليبا لمدة 5 سنوات، كما يعمل النادي حاليًا على تمديد عقد النجم بوكايو ساكا لفترة طويلة الأمد.

ويستعد آرسنال لمواجهة غريمه ويست هام، يوم السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

