المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مكافأة بالتمديد.. مدافع آرسنال يرحب بالبقاء

محمد همام

كتب - محمد همام

11:55 م 03/10/2025
أرسنال

فريق آرسنال - صورة أرشيفية

بدأ نادي آرسنال أولى خطواته نحو تمديد عقد المدافع الدولي الهولندي جورين تيمبر، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع "الجانرز".

وبحسب شبكة BBC، فإن المحادثات انطلقت بين جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق يُبقي اللاعب لفترة أطول في شمال لندن، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2028.

وكان تيمبر، صاحب الـ24 عامًا، قد انتقل من أياكس في صفقة قُدّرت بحوالي 35 مليون جنيه إسترليني خلال صيف 2023. إلا أنه تعرّض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، ما حرمه من المشاركة في موسمه الأول.

لكن بعد تعافيه، شارك الدولي الهولندي في 51 مباراة خلال موسم 2024-2025، ولعب دورًا رئيسيًا في تشكيل المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، حيث أصبح الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن.

وكان آرسنال قد قام بتمديد عقد المدافع الفرنسي ويليام صاليبا لمدة 5 سنوات، كما يعمل النادي حاليًا على تمديد عقد النجم بوكايو ساكا لفترة طويلة الأمد.

ويستعد آرسنال لمواجهة غريمه ويست هام، يوم السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي آرسنال ساكا جورين تيمبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg