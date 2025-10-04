المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشكيل تشيلسي.. جارناتشو يقود الهجوم أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:40 م 04/10/2025
تشيلسي

تشيلسي يستضيف ليفربول

يستضيف تشيلسي اليوم فريق ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة قد تحدد مسار الموسم لكلا الفريقين.

يأمل "البلوز" في كسر سلسلة النتائج السلبية التي طاردته منذ ثلاث جولات، عقب انتصاره الوحيد الأخير على فولهام، تلاه تعادل مثير أمام برنتفورد، ثم خيبة أمل كبيرة مع الخسارتين أمام مانشستر يونايتد وبرايتون.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط، فيما يتربع ليفربول على الصدارة المؤقتة بـ15 نقطة، مما يجعل هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا للطموحات التشيلسية تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا.

وفي خطوة جريئة لتعزيز الهجوم، يعتمد ماريسكا على ثلاثي هجومي ناري يجمع بين النجم الجديد أليخاندرو جارناتشو، الذي انتقل في الصيف الماضي من مانشستر يونايتد، وجواو بيدرو البرازيلي الفتي، إلى جانب الجناح البرتغالي بيدرو نيتو، في محاولة لاختراق دفاع "الريدز" الحصين.

تشكيلة تشيلسي:

حارس المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو – جوش أتشيمبونج – بنوا بدياشيلي – مارك كوكوريلا.

خط الوسط: رييس جيمس – مويسيس كايسيديو – إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيدرو نيتو – جواو بيدرو – أليخاندرو جارناتشو.

للاطلاع على جدول ترتيب الدور يالإنجليزي الممتاز اضغط هنا

الدوري تشيلسي ليفربول بريدج جواو بيدرو بيدرو نيتو الإنجليزي أليخاندرو جارناتشو ستامفورد إنزو ماريسكا

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

