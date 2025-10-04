حسم نادي أرسنال، أحد ديربيات العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، بالفوز (2-0) على الجار وست هام يونايتد، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الإمارات ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وينتظر أرسنال هدية أخرى من جيرانه، إذ يحتاج إلى تعثر ليفربول أمام تشيلسي في مباراة تنطلق بعد قليل على ملعب ستامفورد بريدج، من أجل ضمان صدارة الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وبات في رصيد أرسنال الذي حقق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، 16 نقطة، بينما يعاني وست هام يونايتد حتى مع تعيين البرتغالي نونو سانتو، إذ يظهر في المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.

تشكيل أرسنال ووست هام

- تشكيل أرسنال: ديفيد رايا، يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، إيبريشي إيزي، بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس.

- تشكيل وست هام: ألفونس أريولا، آرون وان بيساكا، مافروبانوس، ماكس كليمان، ماليك ضيوف، سونجوتو ماجاسا، لوكاس باكيتا، ماتيوس فيرنانديز، كريسينسيو سامرفيل، جارود بوين، نيكلاس فولكروج.

تفاصيل مباراة أرسنال ووست هام

وتأخرت الفرص الهجومية المحققة حتى الدقيقة 13 التي شهدت رعونة من إيزي في تسديد الكرة، رغم أنها وصلته داخل منطقة الياردات الستة، ليصوبها أعلى عارضة وست هام.

وسجل بوكايو ساكا هدفًا في الدقيقة 24 قبل إلغائه بداعي التسلل دون الحاجة إلى العودة لتقنية الـVAR.

واضطر مارتن أوديجارد إلى مغادرة مباراة أرسنال ووست هام مصابًا عند حدود الدقيقة 30، في مشهد أصبح مكررًا هذا الموسم، ليشارك مارتن زوبيميندي بدلًا منه.

ونجح أرسنال في تسجيل هدف افتتاحي في الدقيقة 38 عن طريق ديكلان رايس الذي هز شباك فريقه السابق وست هام، بعدما تابع كرة ارتدت من يد الحارس أريولا.

واستمرت أفضلية أرسنال، ليصوب كالافيوري تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت لسوء حظه في القائم الأيسر، كان ذلك في الدقيقة 45+4.

وفي مشهد نادر، جرب بوين حظه بإرسال كرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء، منعها رايا على الفور من تهديد مرمى أرسنال.

وفي الدقيقة 51، صوب ساكا تسديدة سيئة من خارج منطقة الجزاء، ابتعدت كثيرًا عن مرمى وست هام لكنها أبانت عن استمرار أفضلية أصحاب الأرض.

وأضاع جيوكيريس فرصة تسجيل هدف ثانٍ بعدما ترك عرضية رايس الأرضية تمر أمامه في حدود الدقيقة 53.

وأنقذ رايولا مرمى وست هام من هدف لتروسارد في الدقيقة التالية 54.

وتمكن أرسنال من إضافة هدف ثانٍ من ركلة جزاء نفذها بوكايو ساكا بنجاح في الدقيقة 67، ليقضي على آمال وست هام في العودة.

وأصبح ساكا ثامن لاعب في تاريخ أرسنال يساهم بـ100 هدف في منافسات الدوري الإنجليزي، علمًا بأنه حقق ذلك في مفارقة غريبة، في 200 مباراة.

ومرت رأسية ميرينو في الدقيقة 85 أعلى عارضة وست هام.

وتحولت المباراة إلى لقاء من طرف واحد، إذ واصل أرسنال الضغط الهجومي بحثًا هدف ثالث في شباك وست هام يونايتد، الفريق الذي ظل بائسًا حتى النهاية.