سيسكو بعد فوز اليونايتد: كنا نقاتل حتى النهاية.. وأتمنى أن أسجل المزيد من الأهداف

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:45 م 04/10/2025
بنيامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد

بنيامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد

عبر بنيامين سيسكو عن سعادته، بالتسجيل في انتصار فريقه مانشستر يونايتد على حساب سندرلاند، بنتيجة 2-0، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن الضغوطات كبيرة داخل صفوف الشياطين الحمر، لكن فريقه أثبت قدرته على تقديم أداء جيد.

وقال بينامين سيسكو في تصريحات نشرها موقع الدوري الإنجليزي الرسمي: "كان الفوز بالمباراة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا، للاعبين، وللأجواء العامة، كنا نقاتل حتى النهاية، ونبذل قصارى جهدنا في كل موقف".

وأضاف: "من الواضح أن هناك دائمًا ضغطًا كبيرًا، خاصة في نادٍ كهذا، لكننا نحاول دائمًا التعامل معه بإيجابية، لقد فعلناها، وأثبتنا مرة أخرى أننا قادرون على اللعب بشكل جيد، وأننا قادرون على الفوز بالمباريات".

وعن هدفه في شباك سندرلاند، علق: "كان الأمر مذهلًا، الأجواء التي تلت الهدف كانت شيئًا لطالما حلمت به".

واختتم: "آمل أن أسجل المزيد من الأهداف المشابهة، كان هذا مهمًا جدًا بالنسبة لي وللفريق، بل وأكثر أهمية".

وكان سيسكو قد انتقل لصفوف مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف ريد بول لايبزيج الألماني.

ورفع سيسكو رصيده إلى هدفين، خلال 7 مباريات لعبها مع مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما زار الشباك للمواجهة الثانية على التوالي.

appimg