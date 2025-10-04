المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 3
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

أموريم: سيسكو سيبقى لسنوات طويلة في مانشستر يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:56 م 04/10/2025
أموريم

روبن أموريم - مدرب مانشستر يونايتد

نال اللاعب السلوفيني بنيامين سيسكو إشادة خاصة من المدرب البرتغالي روبن أموريم، اليوم السبت، متوقعًا أن يبقى المهاجم صاحب الـ22 عامًا لسنوات طويلة بين صفوف نادي مانشستر يونايتد.

ونجح مانشستر يونايتد في الفوز بثنائية نظيفة على سندرلاند في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تصريحات أموريم بعد فوز مانشستر يونايتد على سندرلاند

يدين مانشستر يونايتد بالفضل في تفوقه على سندرلاند إلى ثنائية ماونت وسيسكو في الدقيقتين 8 و31 على الترتيب.

وأحرز بنيامين سيسكو أول هدف له مع مانشستر يونايتد أمام جماهير أولد ترافورد، بعد أن أحرز هدفًا في الجولة الماضية ضد برينتفورد، خارج الأرض.

وقال أموريم في تصريحات نشرها موقع قنوات NBC التليفزيونية: "هذه هي نوعية المباريات التي حين لا نلعب فيها بشكل جيد، ندافع فيها بشكل جيد.. لم تكن مباراة مثالية، لكن كانت لدينا بعض اللحظات الجيدة، وكنا فريقًا تنافسيًا وناضجًا، ولامينس قام بعمل رائع أيضًا".

وأضاف بشأن الحارس البلجيكي: "يجب أن يفهم لامينس أننا سنحتاج إلى جميع اللاعبين في مثل هذا الموسم الطويل.. وزملاؤه ساعدوه كثيرًا على تقديم أداء جيد جدًا".

وأكمل: "سيسكو سيبقى هنا لسنوات طويلة.. أعرف أن الإعلام يضع الكثير من الضغط على المهاجمين من ناحية الأهداف، لكن الأهم بالنسبة لي هو الجهد، وفي كل مرة يلمس الكرة يقاتل من أجلها، لذا أنا سعيد جدًا به".

وواصل المدرب البرتغالي روبن أموريم تصريحاته: "من المهم جدًا أن نحقق انتصارات متتالية على أرضنا، لكن في نفس الوقت محبط لأننا لا نقدم مثل هذه العروض خارج ملعبنا أيضًا".

قبل أن يختتم: "هذه الانتصارات يجب أن يحققها الفريق الكبير، كنا مركزين في كل دقيقة، ولكن علينا أن ننسى هذا الفوز".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي روبن أموريم

