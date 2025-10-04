كايسيدو: هدفي في ليفربول منحة من الله

تحدث مويسيس كايسيدو، لاعب وسط نادي تشيلسي، عن الفوز أمام ليفربول، وهدفه الرائع في المباراة.

وسجل كايسيدو هدفًا في فوز تشيلسي أمام ليفربول، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كايسيدو خلال المؤتمر الصحفي: "سجلنا هدفًا رائعًا في النهاية، وكنا سعداء للغاية"

وأضاف: "ليفربول فريق رائع؛ لذا بذلنا قصارى جهدنا حتى عندما ضغطوا علينا، وكان فريقنا مميزاً للغاية في الدقائق الأخيرة".

وتابع: "مثل هذه اللحظات هي التي نحتاج فيها إلى أن نكون فريقًا متماسكًا، لقد قدمنا أداءً جيداً، ونعمل بجدية يوميًا، ونترجم عملنا في الملعب".

وعن هدفه في مرمى ليفربول، قال كايسيدو: "لا أعلم، ولكن كل شيء لله، لقد سنحت لي الفرصة ونجحت في استغلالها، وسددت بقوة، وكنت أعلم أن الكرة ستدخل المرمى".

وأتم: "سجلت هدفًا رائعًا، وأستمتع بتجربتي مع تشيلسي، وأقدم أداءً جيدًا، ويبقى هذا أهم شيء".

ورفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 11 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 في المركز الثاني.