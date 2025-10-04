المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كايسيدو: هدفي في ليفربول منحة من الله

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:00 ص 05/10/2025
مويسيس كايسيدو

كايسيدو

تحدث مويسيس كايسيدو، لاعب وسط نادي تشيلسي، عن الفوز أمام ليفربول، وهدفه الرائع في المباراة.

وسجل كايسيدو هدفًا في فوز تشيلسي أمام ليفربول، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كايسيدو خلال المؤتمر الصحفي: "سجلنا هدفًا رائعًا في النهاية، وكنا سعداء للغاية"

وأضاف: "ليفربول فريق رائع؛ لذا بذلنا قصارى جهدنا حتى عندما ضغطوا علينا، وكان فريقنا مميزاً للغاية في الدقائق الأخيرة".

وتابع: "مثل هذه اللحظات هي التي نحتاج فيها إلى أن نكون فريقًا متماسكًا، لقد قدمنا أداءً جيداً، ونعمل بجدية يوميًا، ونترجم عملنا في الملعب".

وعن هدفه في مرمى ليفربول، قال كايسيدو: "لا أعلم، ولكن كل شيء لله، لقد سنحت لي الفرصة ونجحت في استغلالها، وسددت بقوة، وكنت أعلم أن الكرة ستدخل المرمى".

وأتم: "سجلت هدفًا رائعًا، وأستمتع بتجربتي مع تشيلسي، وأقدم أداءً جيدًا، ويبقى هذا أهم شيء".

ورفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 11 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 في المركز الثاني. 

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول كايسيدو

