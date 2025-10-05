أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، التشكيل الذي يبدأ به ضد برينتفورد، اليوم الأحد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ملعب برينتفورد ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

الوسط: رودري، تيجاني رايندرز، أوسكار بوب

الهجوم: فيل فودين، سافينيو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي: جيمس ترافورد، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، ريان شرقي، جيريمي دوكو، نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا وريكو لويس.

ويعود الفرنسي ريان شرقي إلى قائمة مانشستر سيتي أخيرًا بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في آخر 5 مباريات لفريق جوارديولا في الدوري الإنجليزي.

ويظهر دوكو بين بدلاء مانشستر سيتي، رغم تألقه اللافت هذا الموسم.

ويستمر غياب اللاعب المصري عمر مرموش عن قائمة مانشستر سيتي بسبب الإصابة، فيما من المتوقع بحسب تقارير صحفية أن يعود بعد نهاية أسبوع فيفا المقبل.