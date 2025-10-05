المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

2 1
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

تشكيل مانشستر سيتي.. شرقي ودوكو بين البدلاء أمام برينتفورد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:28 م 05/10/2025
دوكو

دوكو من مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، التشكيل الذي يبدأ به ضد برينتفورد، اليوم الأحد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ملعب برينتفورد ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

الوسط: رودري، تيجاني رايندرز، أوسكار بوب

الهجوم: فيل فودين، سافينيو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي: جيمس ترافورد، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، ريان شرقي، جيريمي دوكو، نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا وريكو لويس.

ويعود الفرنسي ريان شرقي إلى قائمة مانشستر سيتي أخيرًا بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في آخر 5 مباريات لفريق جوارديولا في الدوري الإنجليزي.

ويظهر دوكو بين بدلاء مانشستر سيتي، رغم تألقه اللافت هذا الموسم.

ويستمر غياب اللاعب المصري عمر مرموش عن قائمة مانشستر سيتي بسبب الإصابة، فيما من المتوقع بحسب تقارير صحفية أن يعود بعد نهاية أسبوع فيفا المقبل.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
