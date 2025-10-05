المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رودري: شعرت بآلام في أوتار الركبة.. وآمل أن أعود المباراة القادمة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:45 ص 06/10/2025
إصابة رودري

رودري

أكد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، أن إصابته ليست مقلقة، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يتواجد في المباراة القادمة.

وتعرض رودري للإصابة خلال مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد بالأمس الأحد.

وقال: "أنا بخير. شعرت ببعض الألم في أوتار الركبة، لكن يبدو أن الألم ليس كبيرًا الأهم هو الفوز".

وأضاف: "لقد مددت ساقي قليلًا، كما حدث في نهائي بطولة أوروبا، لكن هذا جزء من العملية".

وتابع: "لا أشعر بالتعب العضلي، أشعر بالانتعاش، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن الأمر ليس كبيرًا إلى هذا الحد".

وأتم: "إنه جزء من العملية والجميل في هذا الأمر هو أنك تخرج من الملعب، ولا تدع العضلة تتمدد، ومن الجيد أن هناك فترة استراحة، لذا سيكون من الأفضل التعافي هذه الأيام، وآمل أن أتمكن من المشاركة في المباراة القادمة".

ومن جانبه قال جوارديولا: "رودري لاعب رائع، الجميع يعرف ذلك، ربما كان يكافح من أجل فهم أن الأمر لا يتعلق بستة أشهر أو 12 شهرًا، سيكون كأس العالم هو الأفضل لرودري والموسم المقبل سيكون الأفضل لرودري، هذا العام هو كيفية التعامل مع الأمر".

وأضاف: "لقد غاب عن الملاعب لمدة عام، يتغير جسمه، ويتغير إيقاعه، إنها مسألة وقت، إذا كان بصحة جيدة، فسيعود".

وبذلك سيغيب رودري عن منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويلعب مانشستر سيتي أمام إيفرتون، يوم 18 أكتوبر الجاري في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جوارديولا رودري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

