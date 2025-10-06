المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقرير: طرابزون يتمسك بضم أونانا من مانشستر يونايتد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:36 م 06/10/2025
أونانا

أندريه أونانا

أكدت تقارير أن أندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، المعار إلى صفوف طرابزون سبور التركي، قد ينتقل بشكل نهائي إلى صفوف الأخير.

وانتقل أونانا إلى طرابزون سبور، لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر يونايتد، لتدعيم مركز حراسة المرمى بالنادي التركي.

طرابزون يتمسك بأونانا

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن نادي طرابزون سبور، أبلغ أندريه أونانا برغبته في التعاقد معه بشكل نهائي، وذلك رغم أن عقد الحارس لا يتضمن أي بند خاص بأحقية الشراء من مانشستر يونايتد.

وأبدت إدارة طرابزون سبور ترحيبها بضم أونانا بشكل نهائي من مانشستر يونايتد، تزامنًا مع حصول الحارس على راتب يتجاوز 120 ألف جنيه أسبوعيًا، وهو نفس ما كان يتقاضاه مع النادي الإنجليزي.

ولم يتضح موقف مانشستر يونايتد من التخلي عن أونانا بشكل نهائي، خلال الفترة المقبلة.

كان قد رحل أونانا عن صفوف مانشستر يونايتد، عقب توصلهما إلى اتفاق ودي يتضمن الابتعاد عن أضواء الدوري الإنجليزي قليلًا، في نادٍ يتيح له اللعب بانتظام والمنافسة على الألقاب.

مانشستر يونايتد الدوري التركي طرابزون أونانا

