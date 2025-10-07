المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

- -
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

- -
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

- -
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

- -
15:30
رع

رع

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وست هام يونايتد يخطط لضم إندريك على سبيل الإعارة في يناير

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:19 ص 07/10/2025
إندريك مهاجم ريال مدريد

إندريك

ذكرت تقارير صحفية أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع البرازيلي الشاب إندريك، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.

وأوضحت ماركا أن ناديي فالنسيا وريال سوسيداد الإسبانيين يراقبان الموقف عن قرب تحسبًا لإمكانية التقدم بعرض لضم اللاعب أيضًا.

ويأتي ذلك في ظل معاناة إندريك (18 عامًا) من قلة المشاركة هذا الموسم، إذ لم يخض أي دقيقة واحدة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو منذ بداية الموسم.

وكان المهاجم البرازيلي قد انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من بالميراس، وسط توقعات كبيرة بمستقبل واعد له في القارة الأوروبية.

ريال مدريد الدوري الإنجليزي وست هام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg