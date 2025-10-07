ذكرت تقارير صحفية أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع البرازيلي الشاب إندريك، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.

وأوضحت ماركا أن ناديي فالنسيا وريال سوسيداد الإسبانيين يراقبان الموقف عن قرب تحسبًا لإمكانية التقدم بعرض لضم اللاعب أيضًا.

ويأتي ذلك في ظل معاناة إندريك (18 عامًا) من قلة المشاركة هذا الموسم، إذ لم يخض أي دقيقة واحدة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو منذ بداية الموسم.

وكان المهاجم البرازيلي قد انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من بالميراس، وسط توقعات كبيرة بمستقبل واعد له في القارة الأوروبية.