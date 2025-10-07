المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"الاسم المثالي".. إيمري أحدث المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:51 ص 07/10/2025
يوناي إيمري

أوناي إيمري

دخل أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وظهرت تقارير متضاربة مؤخرا حول مستقبل روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد مع استمرار النتائج المتذبذبة، حيث ذكرت تقارير أنه يحظى بدعم إدارة النادي، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أنه ليس بعيدا عن الإقالة.

وتناولت التقارير أسماء عدة مرشحين لخلافة أموريم في تدريب يونايتد، إذا استمرت النتائج في التراجع.

وبحسب ما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن إيمري بات أحدث المرشحين لتدريب يونايتد، وهو من بين المرشحين المفضلين لتولي المنصب.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الإسباني المخضرم يتمتع بخبرة أوروبية وله تجارب ناجحة تحظى بالاحترام سواء مع أستون فيلا أو من قبله مع أرسنال وإشبيلية، ما يجعله "الاسم المثالي" لتولي تدريب "الشياطين الحمر".

بالنسبة لأستون فيلا، سيكون التخلص من أوناي إيمري ضربة استراتيجية دقيقة،

لكنه على جانب آخر قد لا يقاوم إغراء قيادة يونايتد، حتى أن هناك حديثا عن تخفيض راتبه من أجل خوض هذا التحدي.

جدير بالذكر أن يونايتد يحتل حاليا المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط من 7 مباريات، بفارق نقطة أمام أستون فيلا صاحب المرتبة الـ13.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أستون فيلا

