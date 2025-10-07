من الهواتف إلى السيارات.. بالمر يوسع علامته التجارية

نجح كول بالمر، نجم تشيلسي ومنتخب إنجلترا، في تسجيل لقبه الشهير "Cold Palmer" كعلامة تجارية رسمية، بعد صراع قانوني مع مصنع نبيذ فرنسي يحمل اسمًا مشابهًا.

ووفقًا لما أورده موقع "ذا أثلتيك"، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي انضم إلى تشيلسي قادمًا من مانشستر سيتي في عام 2023، تقدم بطلب لتسجيل العلامة في نوفمبر من العام الماضي، وتمت الموافقة عليه أخيرًا من قِبل مكتب الملكية الفكرية البريطاني بعد إزالة أي إشارات تتعلق ببعض المنتجات، بناءً على اعتراض مصنع واقع قرب مدينة بوردو الفرنسية.

وبموجب العلامة التجارية الجديدة، أصبح بالمر يمتلك حقوق استخدام اسم "Cold Palmer" على مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل الصابون، وأملاح الاستحمام، والوجبات الخفيفة، وشفرات الحلاقة، وأغطية الهواتف، والطائرات المسيرة، والألعاب، والدراجات، والسيارات.

وتمتد صلاحية العلامة التجارية حتى نوفمبر عام 2034، مع إمكانية تجديدها لعشر سنوات إضافية.

وأوضح المحامي المختص في الملكية الفكرية، بن ترافيرس، أن تسجيل اللاعبين لأسمائهم أو ألقابهم كعلامات تجارية يهدف إلى حماية هويتهم التجارية وتعزيز مصادر الدخل المستقبلية من خلال الترخيص لمنتجات أو ألعاب أو سلع ترويجية.