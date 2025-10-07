المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 0
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

0 0
15:30
رع

رع

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من الهواتف إلى السيارات.. بالمر يوسع علامته التجارية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

05:10 م 07/10/2025
بالمر

بالمر

نجح كول بالمر، نجم تشيلسي ومنتخب إنجلترا، في تسجيل لقبه الشهير "Cold Palmer" كعلامة تجارية رسمية، بعد صراع قانوني مع مصنع نبيذ فرنسي يحمل اسمًا مشابهًا.

ووفقًا لما أورده موقع "ذا أثلتيك"، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي انضم إلى تشيلسي قادمًا من مانشستر سيتي في عام 2023، تقدم بطلب لتسجيل العلامة في نوفمبر من العام الماضي، وتمت الموافقة عليه أخيرًا من قِبل مكتب الملكية الفكرية البريطاني بعد إزالة أي إشارات تتعلق ببعض المنتجات، بناءً على اعتراض مصنع واقع قرب مدينة بوردو الفرنسية.

وبموجب العلامة التجارية الجديدة، أصبح بالمر يمتلك حقوق استخدام اسم "Cold Palmer" على مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل الصابون، وأملاح الاستحمام، والوجبات الخفيفة، وشفرات الحلاقة، وأغطية الهواتف، والطائرات المسيرة، والألعاب، والدراجات، والسيارات.

وتمتد صلاحية العلامة التجارية حتى نوفمبر عام 2034، مع إمكانية تجديدها لعشر سنوات إضافية.

وأوضح المحامي المختص في الملكية الفكرية، بن ترافيرس، أن تسجيل اللاعبين لأسمائهم أو ألقابهم كعلامات تجارية يهدف إلى حماية هويتهم التجارية وتعزيز مصادر الدخل المستقبلية من خلال الترخيص لمنتجات أو ألعاب أو سلع ترويجية.

 

تشيلسي الدوري الإنجليزي كول بالمر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg