يوفنتوس يتحرك لقطع الطريق على قطبي لندن

تحركت إدارة يوفنتوس في الفترة الأخيرة بشكل عاجل لتمديد عقد الجناح التركي كينان يلديز، الذي لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى في إنجلترا.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، اقترب يوفنتوس من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد مع الدولي التركي كينان يلديز لضمان استمراره مع "السيدة العجوز".

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا عقدًا مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2029، لكنّه جذب اهتمام قطبي لندن، آرسنال وتشيلسي، اللذين يسعيان للفوز بخدماته.

يعتبر يلديز، الذي يحمل الجنسية الألمانية، من ناشئي بايرن ميونيخ، حيث لعب في فريق تحت 19 عامًا قبل أن ينضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر عام 2022، ليصعد إلى الفريق الأول في عام 2023.

وفي الموسم الحالي، قدم اللاعب التركي مستويات رائعة، حيث ساهم بـ11 هدفًا، سجل خمسة أهداف وصنع ستة أهداف في 12 مباراة.

منذ انضمامه إلى الفريق الأول، شارك يلديز في 92 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، استدعي يلديز إلى صفوف منتخب تركيا 23 مرة، وسجل خلالها هدفين، وفقًا لإحصائيات اللاعب عبر موقع "ترانسفير ماركت".