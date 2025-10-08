المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

يوفنتوس يتحرك لقطع الطريق على قطبي لندن

محمد همام

كتب - محمد همام

10:57 ص 08/10/2025
يوفنتوس وميلان

يوفنتوس - صورة أرشيفية

تحركت إدارة يوفنتوس في الفترة الأخيرة بشكل عاجل لتمديد عقد الجناح التركي كينان يلديز، الذي لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى في إنجلترا.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، اقترب يوفنتوس من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد مع الدولي التركي كينان يلديز لضمان استمراره مع "السيدة العجوز".

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا عقدًا مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2029، لكنّه جذب اهتمام قطبي لندن، آرسنال وتشيلسي، اللذين يسعيان للفوز بخدماته.

يعتبر يلديز، الذي يحمل الجنسية الألمانية، من ناشئي بايرن ميونيخ، حيث لعب في فريق تحت 19 عامًا قبل أن ينضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر عام 2022، ليصعد إلى الفريق الأول في عام 2023.

وفي الموسم الحالي، قدم اللاعب التركي مستويات رائعة، حيث ساهم بـ11 هدفًا، سجل خمسة أهداف وصنع ستة أهداف في 12 مباراة.

منذ انضمامه إلى الفريق الأول، شارك يلديز في 92 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، استدعي يلديز إلى صفوف منتخب تركيا 23 مرة، وسجل خلالها هدفين، وفقًا لإحصائيات اللاعب عبر موقع "ترانسفير ماركت".

تشيلسي الدوري الإيطالي يوفنتوس آرسنال كينان يلديز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

