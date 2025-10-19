ليفربول يستهدف نجم أفريقي في بريميرليج

يستهدف نادي ليفربول إبرام صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز خطه الأمامي، على الرغم من الصفقات الضخمة التي أبرمها النادي في الصيف الماضي.

وبحسب إذاعة "Talk Sport" الإنجليزية، فإن المدير الرياضي لنادي ليفربول، ريتشارد هيوز، معجب بالدولي الغاني أنطوان سيمينيو، خاصة بعدما سبق له التعاقد معه عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي في بورنموث.

وكان صاحب الـ25 عامًا قد انتقل إلى بورنموث قادمًا من بريستول سيتي في صفقة بلغت قيمتها 10.5 مليون جنيه إسترليني، حيث يُعتقد أن صفقة رحيله قد تقدر بـ75 مليون جنيه إسترليني.

ويمر الدولي الغاني بفترة رائعة على مستوى الأهداف والمساهمات، حيث سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة أهداف في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي.

ويحتل سيمينيو المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق ثلاثة أهداف عن النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي.

وكانت إدارة ليفربول قد أبرمت تعاقدات ضخمة في الصيف الماضي، كان أبرزها ضم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى ضم هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 69 مليون جنيه إسترليني.