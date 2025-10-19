المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

ليفربول يستهدف نجم أفريقي في بريميرليج

محمد همام

كتب - محمد همام

01:15 م 08/10/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

يستهدف نادي ليفربول إبرام صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز خطه الأمامي، على الرغم من الصفقات الضخمة التي أبرمها النادي في الصيف الماضي.

وبحسب إذاعة "Talk Sport" الإنجليزية، فإن المدير الرياضي لنادي ليفربول، ريتشارد هيوز، معجب بالدولي الغاني أنطوان سيمينيو، خاصة بعدما سبق له التعاقد معه عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي في بورنموث.

وكان صاحب الـ25 عامًا قد انتقل إلى بورنموث قادمًا من بريستول سيتي في صفقة بلغت قيمتها 10.5 مليون جنيه إسترليني، حيث يُعتقد أن صفقة رحيله قد تقدر بـ75 مليون جنيه إسترليني.

ويمر الدولي الغاني بفترة رائعة على مستوى الأهداف والمساهمات، حيث سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة أهداف في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي.

ويحتل سيمينيو المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق ثلاثة أهداف عن النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي.

وكانت إدارة ليفربول قد أبرمت تعاقدات ضخمة في الصيف الماضي، كان أبرزها ضم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى ضم هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 69 مليون جنيه إسترليني.

الدوري الإنجليزي ليفربول بورنموث ألكسندر إيزاك أنطوان سيمينيو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

