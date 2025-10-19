ليفربول يرصد جوهرة أفريقية لخلافة محمد صلاح

بدأ نادي ليفربول التفكير في تدعيم خط الهجوم، وتحديدًا البحث عن بديل للنجم المصري محمد صلاح، الذي يرتبط بعقد مع "الريدز" حتى صيف 2027.

وكان ليفربول قد جدّد عقد صلاح في الموسم الماضي لمدة موسمين، إلا أن اسم "مو" عاد للتداول كأحد المرشحين للانتقال إلى الدوري السعودي بعد نهاية عقده الحالي.

وفي هذا السياق، بدأ النادي الإنجليزي في البحث عن بديل محتمل لصلاح، حيث أشار تقرير من إذاعة "talkSPORT" البريطانية إلى أن الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث، يعد هدفًا رئيسيًا لليفربول.

وأفادت الإذاعة أن ليفربول في موقع قوي للتعاقد مع سيمينيو مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حيث يُنظر إلى اللاعب الغاني كخيار مناسب لخلافة صلاح.

وأضافت "talkSPORT" أن المدير الرياضي لليفربول، ريتشارد هيوز، من أشد المعجبين بسيمينيو، وقد سبق أن ضمه إلى بورنموث عندما كان يعمل هناك، قادمًا من بريستول سيتي مقابل 10.5 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم سيمينيو، البالغ من العمر 25 عامًا، أداءً مميزًا منذ بداية الموسم الحالي، حيث شارك في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 3 أهداف أخرى.

