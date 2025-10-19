عاد اسم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، يتردد من جديد بشأن الرحيل عن "الريدز" رغم تجديد عقده حتى صيف 2027.

"مو" جدد عقده مع ليفربول في الموسم الماضي، حيث كان مرشحًا للرحيل في صفقة انتقال حر، لكن قررت إدارة النادي الإنجليزي الإبقاء على النجم المصري لفترة أخرى بعدما قدّم الكثير للفريق منذ قدومه من صفوف روما في 2017.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، أن محمد صلاح سيرحل عن صفوف ليفربول، سواء عاجلًا أو آجلًا، وهنا وضعت إدارة النادي عددًا من الأهداف، يأتي من أبرزهم الثنائي مايكل أوليس، لاعب بايرن ميونيخ، وأنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة ليفربول عقدت جلسة مع ممثلي اللاعب مايكل أوليس من أجل بحث إمكانية الانتقال إلى صفوف "الريدز" في صيف 2026.

ويقدم أوليس مستويات مميزة مع بايرن ميونيخ، الأمر الذي جعل أندية أوروبية تراقب وضعه لبحث ضمه في الصيف المقبل، مثل ليفربول ومانشستر سيتي وريال مدريد.

وشارك أوليس مع بايرن ميونيخ في الموسم الحالي 2025-2026 في 15 مباراة بجميع المسابقات، ليسجل ثمانية أهداف، كما صنع مثلها.

وضعت إدارة ليفربول هدفًا آخر ضمن الترشيحات، وهو الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث، والذي يُعد ضمن خطط المدير الرياضي ريتشارد هيوز، الذي سبق أن استقدمه من بريستول سيتي عندما كان المدير الرياضي لبورنموث.

ويقدم سيمينيو مستويات رائعة مع بورنموث في الموسم الحالي، حيث ساهم بتسعة أهداف في سبع مباريات بالدوري، من خلال تسجيله ستة أهداف وصناعة ثلاثة.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا