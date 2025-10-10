فاز جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي، بجائزة أفضل تصدٍّ لشهر سبتمبر 2025، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك لتصديه الحاسم في فوز فريقه 3-0 في مباراة الديربي على مانشستر يونايتد.



افتتح دوناروما مباراته الأولى مع مانشستر سيتي بشباك نظيفة، وتصدى بشكل مذهل بيد واحدة لتسديدة خطيرة من برايان مبيومو ، ليحولها إلى ركلة ركنية ببراعة.



سارع العديد من زملاء دوناروما في مانشستر سيتي لتهنئة الحارس على تصديه المذهل، حيث قال المدرب بيب جوارديولا: "لقد قدم أداءً رائعًا. كما تعلمون، حتى في الركنيات، يكون الأمر خطيرًا، والجميع يتذكر دوره".



وأضاف: "أعجبني تصديه، وبعد رد فعل جفارديول، دياز ورودري، الذين ذهبوا إليه".



فاز الحارس الإيطالي بالجائزة لأول مرة، ليصبح ثاني حارس مرمى في مانشستر سيتي ينالها، بعد زميله جيمس ترافورد الذي فاز بالجائزة ذاتها لأفضل تصدي لشهر أغسطس.



فاز دوناروما بجائزة سبتمبر بعد دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من الخبراء، متصدرًا قائمة مختصرة تضم ستة حراس مرمى قدموا تصديات رائعة خلال الشهر.

وتعد هذه هي الجائزة الثانية التي يفوز بها نجوم السيتي في البريميرليج، عن سبتمبر الماضي، بعد فوز هالاند بجائزة لاعب الشهر.