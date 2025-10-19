ليفربول يضع عينه على ثنائي مجاني في الصيف

وضع نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، عينه على تعزيز خط الدفاع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي بشأن تجديد عقده.

من المفترض أن ينتهي عقد كوناتي مع ليفربول في صيف 2026، إلا أن إدارة "الريدز" لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الدولي الفرنسي، وسط احتمالات بانتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" يوم السبت، أن إدارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب فريق بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى مارك جويهي، مدافع وقائد فريق كريستال بالاس.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الثنائي في الصيف المقبل، مما يعني رحيلهما مجانًا بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان ليفربول قريبًا من الفوز بصفقة جويهي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة، ليقرر النادي اللندني الإبقاء عليه حتى مع احتمالية رحيله مجانًا.

وتعرض نادي ليفربول لضربة قوية في الفترة الماضية نتيجة إصابة مدافعه الإيطالي جيوفاني ليوني خلال لقاء ساوثامبتون في كأس الرابطة، حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي، مما سيجعله يغيب حتى نهاية الموسم الحالي.