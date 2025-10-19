المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليفربول يضع عينه على ثنائي مجاني في الصيف

محمد همام

كتب - محمد همام

07:11 م 11/10/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

وضع نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، عينه على تعزيز خط الدفاع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي بشأن تجديد عقده.

من المفترض أن ينتهي عقد كوناتي مع ليفربول في صيف 2026، إلا أن إدارة "الريدز" لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الدولي الفرنسي، وسط احتمالات بانتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" يوم السبت، أن إدارة ليفربول مهتمة بالتعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب فريق بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى مارك جويهي، مدافع وقائد فريق كريستال بالاس.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الثنائي في الصيف المقبل، مما يعني رحيلهما مجانًا بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان ليفربول قريبًا من الفوز بصفقة جويهي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة، ليقرر النادي اللندني الإبقاء عليه حتى مع احتمالية رحيله مجانًا.

وتعرض نادي ليفربول لضربة قوية في الفترة الماضية نتيجة إصابة مدافعه الإيطالي جيوفاني ليوني خلال لقاء ساوثامبتون في كأس الرابطة، حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي، مما سيجعله يغيب حتى نهاية الموسم الحالي.

الدوري الإنجليزي ليفربول دايوت أوباميكانو كوناتي مارك جويهي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الإمارات

الإمارات

- -
عمان

عمان

1

تشكيل منتخب الإمارات: حراسة المرمى: خالد عيسى. خط الدفاع: روبن فيليب – كوامي كويدو – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني. خط الوسط الدفاعي: عبد الله رمضان – ماجد حسن. خط الوسط الهجومي: يحيى الغساني – فابيو ليما – نيكولاس خيمينيز. خط الهجوم: كايو لوكاس.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg