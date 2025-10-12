المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

تقارير: جيرارد يرفض عرضا لتدريب رينجرز الاسكتلندي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:45 م 12/10/2025
ستيفن جيرارد

جيرارد

رفض ستفين جيرارد المدير الفني السابق لنادي الاتفاق السعودي، تدريب نادي رينجرز الاسكتلندي.

ورحل جيرارد عن تدريب الاتفاق في شهر يناير الماضي، بعدما قضى موسم ونصف مع النادي السعودي.

ويبحث رينجرز عن مدرب جديد لخلافة راسل مارتن الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وبحسب شبكة بي بي سي، فإن جيرارد رفض عرضًا من رينجرز الاسكتلندي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من أن جيرارد، أجرى محادثات مع مسؤولي رينجرز خلال الأيام الأخيرة، إلا أنه رفض العرض في النهاية.

وكان يعتقد مسؤولي رينجرز أن جيرارد سيوافق على على العودة لتدريب الفريق مرة أخرى، إلا أن المدرب لا يرى أن هذا التعاون قد يحدث في المستقبل الفريب.

وكان جيرارد قد تولى تدريب رينجرز بين عامي 2018 و2021، وحقق لقب الدوري الاسكتلندي في موسم 2020-2021.

وبعد الرحيل عن رينجرز، قاد خاض جيرارد تجربين غير ناجحيتن، حيث تولى تدريب أستون فيلا والاتفاق السعودي.

ويحتل الفريق المركز الثامن في الدوري الاسكتلندي برصيد 8 نقاط، بعد أن فاز مرة واحدة فقط في مبارياته السبع الافتتاحية في الدوري، وستكون مباراته القادمة زيارة دندي يونايتد السبت المقبل.

 

 

 

جيرارد أستون فيلا الاتفاق السعودي رينجرز

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

