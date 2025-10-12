تقارير: جيرارد يرفض عرضا لتدريب رينجرز الاسكتلندي

رفض ستفين جيرارد المدير الفني السابق لنادي الاتفاق السعودي، تدريب نادي رينجرز الاسكتلندي.

ورحل جيرارد عن تدريب الاتفاق في شهر يناير الماضي، بعدما قضى موسم ونصف مع النادي السعودي.

ويبحث رينجرز عن مدرب جديد لخلافة راسل مارتن الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وبحسب شبكة بي بي سي، فإن جيرارد رفض عرضًا من رينجرز الاسكتلندي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من أن جيرارد، أجرى محادثات مع مسؤولي رينجرز خلال الأيام الأخيرة، إلا أنه رفض العرض في النهاية.

وكان يعتقد مسؤولي رينجرز أن جيرارد سيوافق على على العودة لتدريب الفريق مرة أخرى، إلا أن المدرب لا يرى أن هذا التعاون قد يحدث في المستقبل الفريب.

وكان جيرارد قد تولى تدريب رينجرز بين عامي 2018 و2021، وحقق لقب الدوري الاسكتلندي في موسم 2020-2021.

وبعد الرحيل عن رينجرز، قاد خاض جيرارد تجربين غير ناجحيتن، حيث تولى تدريب أستون فيلا والاتفاق السعودي.

ويحتل الفريق المركز الثامن في الدوري الاسكتلندي برصيد 8 نقاط، بعد أن فاز مرة واحدة فقط في مبارياته السبع الافتتاحية في الدوري، وستكون مباراته القادمة زيارة دندي يونايتد السبت المقبل.