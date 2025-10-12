تقارير: ميلان يدرس ضم مدافع ليفربول في يناير

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن نادي ميلان لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع جو جوميز، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت، أن ميلان يحرص على ضم مدافع آخر إلى صفوف كتيبة المدرب ماسيميليانو أليجري، ويرغب بشكل خاص في ضم جوميز، قلب دفاع ليفربول البالغ من العمر 28 عامًا.



يضم الروسونيري حاليًا ماتيو جابيا، فيكايو توموري، ستراهينيا بافلوفيتش، وكوني دي وينتر ضمن خياراتهم في مركز قلب الدفاع، لكنهم يميلون إلى اللعب بثلاثة مدافعين تحت قيادة أليجري، مما يجعلهم يفتقرون إلى العدد الكافي حال حدوث إصابات أو إيقافات.



وأوضحت الصحيفة، أن جوميز يتمتع بالقدرة على تغطية أدوار دفاعية متعددة، بما في ذلك قلب الدفاع سواء عند اللعب بـ3 أو 4 مدافعين، وقد لعب سابقًا في مركز الظهير الأيمن بصفوف الريدز.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، قد تُحدث رغبة جوميز في اللعب بانتظام مع الفريق الأول فرقًا حاسمًا، إذا أقدم ميلان على محاولة رسمية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أنه لم يلعب سوى 29 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأضافت أن إتمام الصفقة يعتمد على أفكار آرني سلوت مدرب ليفربول، وكيفية تعامله مع إصابة اللاعب الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني، الذي من المتوقع أن يغيب حتى نهاية الموسم، بعد إصابته في الرباط الصليبي، وحال رحيل جوميز سيبحث ليفربول عن مدافع جديد، نظرًا لنقص البدائل المتاحة.