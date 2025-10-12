المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 0
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

0 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

0 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: ميلان يدرس ضم مدافع ليفربول في يناير

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:58 م 12/10/2025
جو جوميز

جو جوميز مدافع ليفربول

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن نادي ميلان لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع جو جوميز، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت، أن ميلان يحرص على ضم مدافع آخر إلى صفوف كتيبة المدرب ماسيميليانو أليجري، ويرغب بشكل خاص في ضم جوميز، قلب دفاع ليفربول البالغ من العمر 28 عامًا.

يضم الروسونيري حاليًا ماتيو جابيا، فيكايو توموري، ستراهينيا بافلوفيتش، وكوني دي وينتر ضمن خياراتهم في مركز قلب الدفاع، لكنهم يميلون إلى اللعب بثلاثة مدافعين تحت قيادة أليجري، مما يجعلهم يفتقرون إلى العدد الكافي حال حدوث إصابات أو إيقافات.

وأوضحت الصحيفة، أن جوميز يتمتع بالقدرة على تغطية أدوار دفاعية متعددة، بما في ذلك قلب الدفاع سواء عند اللعب بـ3 أو 4 مدافعين، وقد لعب سابقًا في مركز الظهير الأيمن بصفوف الريدز.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، قد تُحدث رغبة جوميز في اللعب بانتظام مع الفريق الأول فرقًا حاسمًا، إذا أقدم ميلان على محاولة رسمية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أنه لم يلعب سوى 29 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأضافت أن إتمام الصفقة يعتمد على أفكار آرني سلوت مدرب ليفربول، وكيفية تعامله مع إصابة اللاعب الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني، الذي من المتوقع أن يغيب حتى نهاية الموسم، بعد إصابته في الرباط الصليبي، وحال رحيل جوميز سيبحث ليفربول عن مدافع جديد، نظرًا لنقص البدائل المتاحة.

مباراة ليفربول القادمة
ميلان ليفربول جو جوميز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
هولندا

هولندا

- -
فنلندا

فنلندا

1

حكم المباراة أطلق صافرة البداية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg