طالب المهاجم السابق لنادي ليفربول جون ألدريدج المدير الفني الحالي للفريق أرين سلوت باتخاذ قرارات حاسمة في حال استمرار تراجع أداء بعض النجوم، وعلى رأسهم محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يخشى استبعاده من التشكيل الأساسي إذا لم يستعد مستواه المعهود.

ويستعد ليفربول لاستئناف مبارياته بعد فترة التوقف الدولي، حيث يواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، في محاولة لاستعادة التوازن بعد ثلاث هزائم متتالية في مختلف البطولات جعلته يتراجع خلف أرسنال في سباق البريميرليج.

ورغم أن صلاح سجل 3 أهداف وصنع 3 أخرى في 10 مباريات هذا الموسم، فإن أداءه وُصف بأنه دون المعتاد، خصوصًا بعدما جلس على مقاعد البدلاء في مواجهة جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا وهي خطوة بررها سلوت بضغط المباريات، إلا أن ألدريدج يرى أن المدرب الهولندي يجب ألا يتردد في تكرارها إذا لزم الأمر.

وقال ألدريدج في صحيفة ليفربول إيكو: "محمد صلاح بحاجة لأن يعود لمستواه، وكان من الجيد رؤيته يسجل مع منتخب مصر خلال فترة التوقف. لكن الخوف من الجلوس على الدكة يمكن أن يكون حافزًا قويًا له في المرحلة المقبلة. لا مكان للمجاملات في كرة القدم، وإذا لم يكن اللاعب في مستواه فعلى المدرب أن يتصرف".

وأضاف متحدثًا عن تجربة شخصية: "عندما كنت في أكسفورد، قال لي مدربي موريس إيفانز إنني لست في أفضل حالاتي وإنه سيجلسني احتياطيًا. كانت صدمة لي، لكنها كانت دافعًا قويًا، وفي المباراة التالية سجلت أربعة أهداف في فوزنا 6-0. أحيانًا يكون هذا هو التحفيز المطلوب".

واختتم ألدريدج حديثه قائلاً: "ربما يكرر سلوت الأمر مع صلاح هذا الأسبوع. نعلم أنه مدرب يجيد التعامل النفسي مع لاعبيه، فلنرَ إن كان سيستخدم هذا الأسلوب".