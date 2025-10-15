أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن تعيين فابيو باراتيتشي مجددًا في منصب المدير الرياضي المشارك للنادي.

وسيتولى باراتيتشي المهمة إلى جانب يوهان لانج، الذي تمت ترقيته ليصبح مديرًا رياضيًا مشاركًا أيضًا بعد عمله داخل النادي في الفترة الماضية.

الثنائي سيقودان استراتيجية كرة القدم للرجال وملفات التعاقدات في الفريق الأول، في خطوة تهدف إلى نقل توتنهام إلى مستوى أعلى من التنافس خلال المرحلة المقبلة.

ويأمل النادي اللندني أن يسهم هذا التعاون بين باراتيتشي، بخبرته الإدارية الطويلة في يوفنتوس وتوتنهام سابقًا، ولانج الذي يمتلك رؤية فنية دقيقة اكتسبها من عمله في استقطاب المواهب، في بناء مشروع قوي ومستدام يعيد الفريق إلى منصات التتويج في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا.