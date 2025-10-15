المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

- -
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خطة جديدة في توتنهام تهدف للارتقاء بالفريق إلى المستوى التالي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:09 م 15/10/2025
توتنهام

توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عن تعيين فابيو باراتيتشي مجددًا في منصب المدير الرياضي المشارك للنادي.

وسيتولى باراتيتشي المهمة إلى جانب يوهان لانج، الذي تمت ترقيته ليصبح مديرًا رياضيًا مشاركًا أيضًا بعد عمله داخل النادي في الفترة الماضية.

الثنائي سيقودان استراتيجية كرة القدم للرجال وملفات التعاقدات في الفريق الأول، في خطوة تهدف إلى نقل توتنهام إلى مستوى أعلى من التنافس خلال المرحلة المقبلة.

ويأمل النادي اللندني أن يسهم هذا التعاون بين باراتيتشي، بخبرته الإدارية الطويلة في يوفنتوس وتوتنهام سابقًا، ولانج الذي يمتلك رؤية فنية دقيقة اكتسبها من عمله في استقطاب المواهب، في بناء مشروع قوي ومستدام يعيد الفريق إلى منصات التتويج في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا.

الدوري الإنجليزي توتنهام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg