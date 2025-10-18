أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف وتغريم الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي، بعد طرده أمام ليفربول.

وكان ماريسكا تعرض للطرد خلال مباراة تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، على خلفية احتفاله مع اللاعبين بعد هدف إستيفاو القاتل.

إيقاف وتغريم ماريسكا بعد طرده أمام ليفربول

وأكد الاتحاد الإنجليزي إيقاف إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي لمدة مباراة وتغريمه 8 آلاف جنيه استرليني بعد طرده أمام ليفربول.

وسيغيب إنزو ماريسكا عن مقاعد بدلاء تشيلسي خلال مباراة نوتينجهام فورست، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب "بريميرليج"، برصيد 11 نقطة.