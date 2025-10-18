المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

20 37
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

27 24
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سيغيب عن مباراة نوتينجهام فورست.. إيقاف وتغريم ماريسكا بعد طرده أمام ليفربول

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

05:44 م 15/10/2025
ماريسكا

ماريسكا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف وتغريم الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي، بعد طرده أمام ليفربول.

وكان ماريسكا تعرض للطرد خلال مباراة تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، على خلفية احتفاله مع اللاعبين بعد هدف إستيفاو القاتل.

إيقاف وتغريم ماريسكا بعد طرده أمام ليفربول

وأكد الاتحاد الإنجليزي إيقاف إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي لمدة مباراة وتغريمه 8 آلاف جنيه استرليني بعد طرده أمام ليفربول.

وسيغيب إنزو ماريسكا عن مقاعد بدلاء تشيلسي خلال مباراة نوتينجهام فورست، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب "بريميرليج"، برصيد 11 نقطة.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول نوتينجهام فورست ماريسكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg