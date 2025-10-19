المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ضربة موجعة تصدم مانشستر يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

09:27 ص 16/10/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، عن عدم وجود أي نية لدى إدارة برايتون لبيع لاعب الوسط الكاميروني، كارلوس باليبا، إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد قد حاول ضم الدولي الكاميروني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة برايتون رفضت التفريط في اللاعب، الذي يرتبط بعقد يمتد حتى صيف عام 2028.

وبحسب إذاعة "talkSPORT" البريطانية، فإن إدارة برايتون لا تنوي بيع باليبا في يناير، رغم استمرار اهتمام مانشستر يونايتد باللاعب منذ بداية الموسم.

وقدّم باليبا أداءً مخيبًا للآمال منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن اللاعب ربما تأثر نفسيًا بسبب عدم انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

ورغم تراجع مستواه نسبيًا، شارك باليبا في تسع مباريات مع برايتون هذا الموسم، منها سبع مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراتان في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان باليبا قد انضم إلى برايتون في صيف عام 2023، قادمًا من ليل الفرنسي، في صفقة قُدرت بـ27 مليون يورو، فيما ارتفعت قيمته السوقية إلى 40 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد برايتون كارلوس باليبا

