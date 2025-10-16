يمتلك المدرب الإيطالي لوكا فاتيجا سجلًا حافلًا في الملاعب الإيطالية، قبل أن يدخل ضمن الطاقم الفني للمدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو خلال فترته مع فنربخشة التركي.

وقد رافق فاتيجا "السبيشيال وان" حتى بداية الموسم الحالي، قبل أن تتم إقالة الجهاز الفني عقب الخروج من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، في تجربة لم تُكتب لها النهاية السعيدة.

وتحدث "يلا كورة" مع لوكا فاتيجا عن تجربته مع مورينيو، ورؤيته الفنية، إلى جانب الحديث عن موقف النجمين محمد صلاح وكيفين دي بروين خلال فترة مورينيو في تشيلسي، وأسباب عدم مشاركة عمر فايد مع فنربخشة.

- كيف بدأت العمل مع مورينيو في فنربخشة؟

قبل الانضمام إلى جهاز مورينيو، كنت أعمل في إيطاليا كمدرب مساعد، ثم كمدير فني، ولديّ خبرة واسعة في تحليل المباريات، وأعتقد أن هذه الخلفية كانت سببًا في اختياره لي للعمل معه، وقد تعلمت الكثير من تلك التجربة.

- ما هي خططك بعد هذه التجربة؟

بلا شك، هدفي أن أصبح مديرً فنيًا، وأحب التواجد في أرض الملعب، لكنني أيضًا أستمتع كثيرًا بتحليل المباريات باستخدام البرامج المتخصصة والحاسوب، وهذا جزء مهم من عملي.

- كيف تصف العمل مع مورينيو؟

مورينيو هو أفضل مدرب في العالم، كان شرفًا كبيرًا لي عندما تواصل معي، ولم أتردد لحظة في قبول الدعوة، وتعلمت منه الكثير، وتطورت بشكل كبير خلال العمل معه.

- مورينيو يتعرض دائمًا لانتقادات، خصوصًا بعد تجربته الأخيرة.. تعليقك؟

كرة القدم مثل الحياة، مليئة بالضغوط، ومع مورينيو، كنا نعمل على الفوز في كل مباراة، الضغط جزء من اللعبة، لكنه لا يغيّر من قيمة المدرب.

- الجماهير تصف مورينيو بأنه مدرب دفاعي.. ما رأيك؟

لا أتفق تمامًا مع هذا الرأي، نحن دائمًا نضع في الاعتبار خصائص اللاعبين المتاحين، إذا امتلكنا لاعبين دفاعيين أقوياء، فبالتالي سنميل أكثر إلى التوازن الدفاعي، في فنربخشة لعبنا بعدة طرق، أحيانًا بمهاجمين وصانع ألعاب، كل مباراة لها ظروفها، وعلينا دراسة الخصم جيدًا، وهذا ما يهتم به مورينيو كثيرًا.

- لكن مدربين مثل جوارديولا وأرتيتا معروفون بالأسلوب الهجومي؟

حتى جوارديولا لعب بشكل دفاعي في مباراته الأخيرة ضد أرتيتا، وقال: "كنا متعبين واحتجنا لحل مختلف"، الذكاء في التنويع، من غير المنطقي أن تلعب دائمًا بنفس الأسلوب، المدرب الذكي يغيّر حسب الخصم والموقف.

- كيف يتعامل مورينيو مع الطاقم الفني؟

يتواصل مع جميع أفراد الطاقم، ويستمع للآراء، لكن في النهاية القرار النهائي له، وهذا طبيعي، لأنه يتحمّل المسؤولية.

- هل ترى أن مورينيو أخطأ في التعامل مع محمد صلاح وكيفين دي بروين؟

لا أعتقد ذلك، لكل لاعب مسيرته الخاصة، ما حدث مع صلاح ودي بروين جعل منهما نجمين عالميين اليوم، التجارب تصنع اللاعب، وكل ما مرّوا به كان له دور في تطورهم.

- لماذا لم يحصل عمر فايد على فرصة مع مورينيو في فنربخشة؟

عمر فايد تعرض لإصابة وكان بحاجة إلى وقت للتعافي، هذا الموسم مهم جدًا له لأنه سيحدد مستقبله الاحترافي، وأتمنى له التوفيق.

- أخيرًا.. هل تتابع الكرة المصرية؟

نعم، أتابع نادي بيراميدز بشكل خاص، لأن ريكاردو فورموسينيو (مدرب مودرن سبورت السابق) تحدّث معي كثيرًا عن النادي وعن قوة الدوري المصري، والمنافسة القوية في الدوري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.