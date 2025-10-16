يقدم نادي أرسنال انطلاقة مميزة في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق الجولة الثامنة.

ويستعد أرسنال لملاقاة نظيره فولهام، في تمام الساعة 7:30 مساء بعد غد السبت، على ملعب كرافن كوتيج.

انطلاقة أرسنال

أرسنال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 نقطة، قبل انطلاق الجولة الثامنة من البريميرليج.

ولم يستقبل أرسنال سوى 3 أهداف فقط حتى الآن، منذ انطلاق الموسم الجديد، وهذا يحدث للمرة الأولى بعد مرور 7 جولات منذ موسم 1998-1999.

إلا أن الاختلاف بين نسخة أرسنال وقتها أنه كان يتواجد بالمركز العاشر، بينما يحتل قمة جدول ترتيب البريميرليج خلال الموسم الحالي.

لكن أرسنال استطاع أن يقفز من المركز العاشر إلى الوصافة وبعد صراع مع مانشستر يونايتد، استمر حتى الجولة الأخيرة من البريميرليج.

حيث إن أرسنال في الجولة 33 اصبح في الوصافة خلف مانشستر يونايتد المتصدر بفارق الأهداف، برصيد 66 نقطة، ثم قفز للصدارة في الجولة 35، بفارق نقطتين.

لكن أرسنال خسر مباراة الجولة 37 أمام ليدز يونايتد، وتراجع للوصافة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي توج باللقب في النهاية.