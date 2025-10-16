المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رحلة صعود انتهت بالوصافة.. مفارقة أرسنال التاريخية منذ 27 عاما في البريميرليج

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:17 م 16/10/2025
أرسنال

لاعبو فريق مانشستر يونايتد

يقدم نادي أرسنال انطلاقة مميزة في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق الجولة الثامنة.

ويستعد أرسنال لملاقاة نظيره فولهام، في تمام الساعة 7:30 مساء بعد غد السبت، على ملعب كرافن كوتيج.

انطلاقة أرسنال

أرسنال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 نقطة، قبل انطلاق الجولة الثامنة من البريميرليج.

ولم يستقبل أرسنال سوى 3 أهداف فقط حتى الآن، منذ انطلاق الموسم الجديد، وهذا يحدث للمرة الأولى بعد مرور 7 جولات منذ موسم 1998-1999.

إلا أن الاختلاف بين نسخة أرسنال وقتها أنه كان يتواجد بالمركز العاشر، بينما يحتل قمة جدول ترتيب البريميرليج خلال الموسم الحالي.

لكن أرسنال استطاع أن يقفز من المركز العاشر إلى الوصافة وبعد صراع مع مانشستر يونايتد، استمر حتى الجولة الأخيرة من البريميرليج.

حيث إن أرسنال في الجولة 33 اصبح في الوصافة خلف مانشستر يونايتد المتصدر بفارق الأهداف، برصيد 66 نقطة، ثم قفز للصدارة في الجولة 35، بفارق نقطتين.

لكن أرسنال خسر مباراة الجولة 37 أمام ليدز يونايتد، وتراجع للوصافة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي توج باللقب في النهاية.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد البريميرليج

أخبار تهمك

