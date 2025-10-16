المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليفربول ضد مان يونايتد.. عقدة الـ217 يوما تطارد الشياطين الحمر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:19 م 16/10/2025
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة التي ستجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد" في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل الريدز قمة الأحد بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعدما تلقى 3 هزائم متتالية سواء في بريميرليج أو دوري أبطال أوروبا أمام كريستال بالاس، جالاتا سراي، وتشيلسي.

وفقد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال، بعدما تراجع للمركز الثاني بجدول الترتيب.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

على الجانب الآخر، يقع مان يونايتد في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط (3 انتصارات، 3 هزائم، تعادل وحيد).

ولم يستطع مانشستر يونايتد في تحقيق أي فوز في آخر ثماني مباريات خارج أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل في مباراتين وخسر 6.

وكان آخر فوز ليونايتد خارج أرضه في بريميرليج على حساب ليستر سيتي 3-0 في يوم 16 مارس الماضي (سيمر 217 يوما عندما تقام مباراة الأحد المقبل ضد ليفربول).

 

