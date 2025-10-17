المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

43 22
18:00
فلاورز

فلاورز

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

1 1
20:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
الفيحاء

الفيحاء

1 1
18:05
الاتحاد

الاتحاد

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

1 0
21:00
الشباب

الشباب

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

ليفربول ضد مان يونايتد.. أموريم يبحث عن معادلة بيليجريني وكونتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:56 م 17/10/2025
أموريم

أموريم مدرب مانشستر يونايتد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة التي ستجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره مانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد" في السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل الريدز قمة الأحد بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعدما تلقى 3 هزائم متتالية سواء في بريميرليج أو دوري أبطال أوروبا أمام كريستال بالاس، جالاتا سراي، وتشيلسي.

وفقد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال، بعدما تراجع للمركز الثاني بجدول الترتيب.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

على الجانب الآخر، يقع مان يونايتد في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط (3 انتصارات، 3 هزائم، تعادل وحيد).

ولم يستطع مانشستر يونايتد في تحقيق أي فوز في آخر ثماني مباريات خارج أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل في مباراتين وخسر 6.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات أنه بعد فوزه على مانشستر سيتي الموسم الماضي، قد يصبح مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم ثالث مدرب فقط يفوز بمباراتي الدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه أمام حامل اللقب بعد مانويل بيليجريني وكونتي.

وكان أموريم انتصر على مانشستر سيتي 2-1 بملعب الاتحاد في شهر ديسمبر الماضي، وكان السيتي هو حامل اللقب عن عام 2024.

ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي محمد صلاح جوارديولا أموريم ليفربول ضد مان يونايتد

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

مباشر
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

0 0
المصري

المصري

56

تسديدة من لاعب الاتحاد الليبي من ضربة ثابتة وصلت سهلة في يد محمود حمدي حارس المصري

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
