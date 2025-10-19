المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إنجاز منتظر لسلوت والوصول للهدف الـ50.. حقائق قبل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:09 م 18/10/2025
ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول ومانشستر يونايتد

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يستضيف مانشستر يونايتد، على ملعب أنفيلد، في تمام السادسة والنصف مساء الأحد، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد تشهد مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، رقما قياسيا للهولندي آرني سلوت المدير الفني للريدز.

النقطة القادمة التي يحققها ليفربول ستكون النقطة رقم 100 له في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة سلوت.

وستكون مباراة مانشستر يونايتد، المباراة رقم 46 في فترة قيادة المدرب الهولندي، مما يعني أن لديه الفرصة لتحقيق هذا الإنجاز بعد عدد مباريات أقل من أي مدرب سابق في تاريخ النادي، متجاوزًا رقم كيني دالجليش البالغ 48 مباراة.

حقائق قبل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد

سيكون هذا اللقاء هو اللقاء الـ217 بين الناديين في جميع المسابقات، والـ185 في الدوري.

في الـ216 مواجهة السابقة، سجل الفريقان معًا 291 هدفًا.

سيكون هذا اللقاء هو المباراة رقم 100 على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات، حيث فاز ليفربول في 48 مواجهة مقابل 26 فوزًا لليونايتد.

تجنب ليفربول للهزيمة سيتيح أيضًا للريدز تسجيل رقم قياسي جديد للنادي بعدم الهزيمة في 10 مباريات دوري متتالية ضد يونايتد على أنفيلد، متجاوزًا السلسلة التي تحققت في سبعينيات القرن الماضي.

فاز ليفربول في 20 مواجهة خلال عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فاز يونايتد في 29 مباراة وانتهت 17 مباراة بالتعادل.

من بين هذه المباريات على أنفيلد، فاز ليفربول في 12 مباراة، مع تسعة تعادلات و12 هزيمة، وفي آخر سبع مباريات على أرضه، سجل ليفربول 18 هدفًا مقابل ثلاثة أهداف لليونايتد.

شهدت آخر تسع مواجهات بين الفريقين على أرضهما وخارجها تسجيل ليفربول 28 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم ثمانية أهداف فقط.

من بين آخر خمس مباريات انتهت بالتعادل على أنفيلد، انتهت أربع مباريات بدون أهداف (في 2016 و2017 و2021 و2023).

يحتاج ليفربول لهدف واحد فقط ليصل إلى 50 هدفًا على أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة سلوت.

خلال فترة قيادة سلوت، فشل ليفربول في تسجيل أي هدف في مباراة واحدة فقط في الدرجة العليا – على أرضه ضد نوتنجهام فورست في سبتمبر 2024. ومنذ ذلك الحين، سجل الفريق في جميع مباريات الدوري الـ41.

ليفربول لم يُهزم في آخر 20 مباراة له في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

التقى ليفربول ويونايتد مرة واحدة فقط في 19 أكتوبر سابقًا (تعادل 1-1 على أولد ترافورد في 1985).

لم يخسر ليفربول أربع مباريات متتالية في جميع المسابقات منذ نوفمبر 2014.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر يونايتد سلوت

