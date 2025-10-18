انتزع نادي كريستال بالاس، تعادلًا صعبًا أمام ضيفه بورنموث، بثلاثة أهداف لكلا منهما، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على أرضية ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم بورنموث مبكرًا عبر مهاجمه الفرنسي إيلي جونيور كروبي، في الدقيقة 7، قبل أن يعود اللاعب الشاب ذاته ليوسع الفارق بالهدف الثاني في الدقيقة 38.

وعاد كريستال بالاس للمباراة بفضل تألق مهاجمه الفرنسي جان فيليب ماتيتا، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 64 و69، ليدرك التعادل لفريقه.

واستعاد بورنموث تقدمه بهدف متأخر في الدقيقة 89، عن طريق لاعب الوسط ريان كريستي.

ورفض ماتيتا خروج فريقه خاسرًا، ليكمل "الهاتريك" الشخصي له، ويسجل هدف التعادل لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 97 من ركلة جزاء

وبهذا التعادل رفع كريستال بالاس رصيده إلى 13 نقطة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج، بينما وصل رصيد بورنموث إلى 15 نقطة في المركز الرابع.

وشهدت مباريات الجولة ذاتها انتصارًا ثمينًا لفريق بيرنلي على حساب ليدز يونايتد، بهدفين دون رد.

وسجل هدفي بيرنلي كلا من: ليزلي أوجوتشوكو ولوم تشاونا، ليصعد بيرنلي للمركز السابع عشر، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تراجع ليدز للمركز الخامس عشر، بعدما تجمد رصيده عنده 8 نقاط.