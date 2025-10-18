المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 3
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 0
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

داني ويلبيك يقود برايتون لإسقاط نيوكاسل يونايتد في بريميرليج

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:04 م 18/10/2025
نيوكاسل يونايتد وبرايتون

نيوكاسل يونايتد وبرايتون

اقتنص برايتون فوزًا مثيرًا أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة برايتون ضد نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ووضع داني ويلبيك فريق برايتون في المقدمة في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 76 تعادل نيوكاسل يونايتد عن طريق نيك فولتماده.

وجاء هدف فوز برايتون في الدقيقة 84 عن طريق داني ويلبيك.

وارتقى برايتون إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي (3 انتصارات، 3 تعادلات، وخسارتين).

بينما تلقى نيوكاسل الهزيمة الثالثة في بريميرليج هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد برايتون ترتيب الدوري الإنجليزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
نهضة بركان

نهضة بركان

14

عرضية لنهضة بركان من ركنية ويتصدى لها دفاع بيراميدز ومتابعة وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ديكيداها

ديكيداها

0 3
الزمالك

الزمالك

51

هجمة لصالح الزمالك بعد تمريرة من عمر جابر لكن دفاع فريق ديكيداها تصدى للكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
