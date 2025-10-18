اقتنص برايتون فوزًا مثيرًا أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة برايتون ضد نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ووضع داني ويلبيك فريق برايتون في المقدمة في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 76 تعادل نيوكاسل يونايتد عن طريق نيك فولتماده.

وجاء هدف فوز برايتون في الدقيقة 84 عن طريق داني ويلبيك.

وارتقى برايتون إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي (3 انتصارات، 3 تعادلات، وخسارتين).

بينما تلقى نيوكاسل الهزيمة الثالثة في بريميرليج هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

