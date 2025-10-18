المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جوارديولا: مرموش هداف كبير.. ومانشستر سيتي لا يعتمد على هالاند فقط

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:20 م 18/10/2025
مرموش وهالاند

مرموش وهالاند - ثنائي مانشستر سيتي

أشاد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، بلاعبيه الناشطين في المراكز الهجومية من بينهم المصري عمر مرموش، كما طلب منهم تسجيل المزيد من الأهداف في المباريات المقبلة، لأنه لا يمكن الاعتماد على النرويجي إيرلينج هالاند فقط، على حد وصفه.

ويدين مانشستر سيتي مرة أخرى بالفضل في تفوقه على إيفرتون، اليوم السبت، إلى ثنائية إيرلينج هالاند في الدقيقتين 58 و63 على التوالي.

تصريحات جوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي

وقال جوارديولا في تصريحاته بعد الفوز على إيفرتون: "مرموش هداف كبير.. سافيو أيضًا وبوب ورايندرز وفودين، جميعهم جيدون جدًا في تسجيل الأهداف".

وأضاف: "هالاند كان بإمكانه أن يسجل 4 أو 5 أهداف.. إنه الهداف الرئيسي بالنسبة لنا، لكن لا يمكننا الاعتماد عليه فقط، فنحن نريد أن نفعل أشياء جيدة مع اللاعبين الآخرين أيضًا".

وواصل في السياق نفسه: "أنتظر أن يتحسن مستوى الأجنحة في مانشستر سيتي.. نحن نخلق الفرص، لكن يجب أن نسجلها".

وأكمل: "اللاعبون البدلاء لديهم تأثير كبير.. بوب وبرناردو وشرقي قدموا أداءً جيدًا، خاصة شرقي الذي يملك موهبة كبيرة".

وتابع: "من الجيد أننا سننام هذا الأسبوع ونحن في المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا".

يشار إلى أن عمر مرموش ظل على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام إيفرتون، في ظل عودته من الإصابة، قبل أيام، إذ لم يخض أي مباراة منذ شهر سبتمبر الماضي.

وبات مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا قبل مباريات ليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا عمر مرموش

