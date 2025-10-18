المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استعاد الصدارة.. أرسنال يحسم ديربي لندن الصغير أمام فولهام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:37 م 18/10/2025
أرسنال

من مباراة فولهام وأرسنال

حسم نادي أرسنال مباراته أمام فولهام (1-0) في ديربي لندني صغير، أقيم، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

والتقى الفريقان على أرض فولهام في ملعب كرافن كوتيج في العاصمة البريطانية لندن.

أرسنال يحسم الديربي أمام فولهام

ظل دفاع فولهام صامدًا في الشوط الأول، كما بادر بالهجوم على أرسنال الذي سدد 3 كرات فقط على المرمى طوال الدقائق الـ90.

وتمكن أرسنال من تسجيل هدف عن طريق ركلة ركنية، كالعادة، إذ أرسل بوكايو ساكا عرضية متقنة في الدقيقة 58 لمسها جابرييل قبل أن يحولها البلجيكي لياندرو تروسارد إلى شباك فولهام من ضربة رأسية.

وأحرز أرسنال هدفه رقم 50 من ركلة ركنية منذ انطلاق موسم 2022-2023، ليبقى سلاح مايكل أرتيتا فعالًا حتى الآن.

وأثارت لقطة مطالبة ساكا بالحصول على ركلة جزاء الكثير من الجدل، إذ احتسبها أنتوني تايلور في البداية قبل أن يراجعها عبر شاشات الـVAR، ليلغيها بعد قرابة 5 دقائق وسط سخط جماهيري في كرافن كوتيج.

واستعاد أرسنال صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي، بعدما وصل إلى النقطة 19.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي فولهام

