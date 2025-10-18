المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 1
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

3 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الصدارة في لندن.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على فولهام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:11 م 18/10/2025
أرسنال

أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي

استعاد نادي أرسنال صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، اليوم السبت، بفضل تفوقه على فولهام.

وحل أرسنال ضيفًا على فولهام في ملعب كرافن كوتيج في ديربي لندني مصغر أقيم ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

أرسنال يتفوق على فولهام

نجح نادي أرسنال في الفوز (1-0) على فولهام بفضل هدف تروسارد.

وتمكن أرسنال من تسجيل هدف عن طريق ركلة ركنية، كالعادة، إذ أرسل بوكايو ساكا عرضية متقنة في الدقيقة 58 لمسها جابرييل قبل أن يحولها البلجيكي لياندرو تروسارد إلى شباك فولهام من ضربة رأسية.

وأحرز أرسنال هدفه رقم 50 من ركلة ركنية منذ انطلاق موسم 2022-2023، ليبقى سلاح مايكل أرتيتا فعالًا حتى الآن.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال

عاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي، ليبتعد بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، في انتظار النتائج التي سيحققها ليفربول وتوتنهام هذا الأسبوع.

وسيبقى أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة، حتى لو فاز ليفربول على مانشستر يونايتد وتفوق توتنهام على أستون فيلا.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي فولهام

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

