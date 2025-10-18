استعاد نادي أرسنال صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، اليوم السبت، بفضل تفوقه على فولهام.

وحل أرسنال ضيفًا على فولهام في ملعب كرافن كوتيج في ديربي لندني مصغر أقيم ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

أرسنال يتفوق على فولهام

نجح نادي أرسنال في الفوز (1-0) على فولهام بفضل هدف تروسارد.

وتمكن أرسنال من تسجيل هدف عن طريق ركلة ركنية، كالعادة، إذ أرسل بوكايو ساكا عرضية متقنة في الدقيقة 58 لمسها جابرييل قبل أن يحولها البلجيكي لياندرو تروسارد إلى شباك فولهام من ضربة رأسية.

وأحرز أرسنال هدفه رقم 50 من ركلة ركنية منذ انطلاق موسم 2022-2023، ليبقى سلاح مايكل أرتيتا فعالًا حتى الآن.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال

عاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي، ليبتعد بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، في انتظار النتائج التي سيحققها ليفربول وتوتنهام هذا الأسبوع.

وسيبقى أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة، حتى لو فاز ليفربول على مانشستر يونايتد وتفوق توتنهام على أستون فيلا.

