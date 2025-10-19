المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأكثر استقبالا للأهداف.. شباك يونايتد قد تكتب فصلًا تاريخيًا لمحمد صلاح

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:07 ص 19/10/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يفتش النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن رقم قياسي جديد خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد.

ويلعب ليفربول مع مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز الأول في الدوري الإنجليزي بعد هزيمتين أمام كريستال بالاس وتشيلسي في الجولة السادسة والسابعة من البطولة الإنجليزية.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة الضغط على فريق أرسنال صاحب الصدارة حاليا برصيد 19 نقطة، أما "الريدز" يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وفي الوصافة يتواجد مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة وذلك بعدما انتصر على إيفرتون في الجولة الثامنة.

وبالتالي فإن فوز ليفربول في لقاء الليلة، سيضمن له التواجد في المركز الثاني على الأقل برصيد 18 نقطة وينتظر سقوط أرسنال من جديد أو فقدانه أي نقاط من أجل اعتلاء الصدارة.

أما مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم، يبحث عن الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الذي تحقق على فريق سندرلاند بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية، ويتواجد الفريق الملقب "بالشياطين" في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط فقط.

رقم قياسي ينتظر صلاح

وستتجه الأنظار للنجم المصري محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي ليفربول في الوقت الحالي، حيث ينتظر تحقيق رقمًا قياسيًا جديد مساء اليوم.

في الوقت الحالي، يتقاسم مانشستر يونايتد مع توتنهام صدارة أكثر الأندية استقبالا للأهداف من محمد صلاح برصيد 16 هدفا في جميع البطولات.

وبالتالي في حال تسجيل صلاح لهدف أمام مانشستر يونايتد سيكون أكثر ناد استقبل الأهداف في جميع المسابقات من النجم المصري.

وبشكل عام لعب صلاح ضد مانشستر يونايتد 17 مباراة انتصر في 7 وتعادل في 6 وتلقى 4 هزائم وذلك في جميع المسابقات، كما سجل في شباكه 16 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة وتحصل على بطاقتين صفراويتين فقط.

أما أمام توتنهام، فلعب النجم المصري 24 مباراة انتصر في 15 وتعادل في 5 لقاءات وتلقى 4 هزائم، وسجل أيضا 16 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة وتلقى بطاقتين صفراويتين فقط.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي توتنهام محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg