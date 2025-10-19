يفتش النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن رقم قياسي جديد خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد.

ويلعب ليفربول مع مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز الأول في الدوري الإنجليزي بعد هزيمتين أمام كريستال بالاس وتشيلسي في الجولة السادسة والسابعة من البطولة الإنجليزية.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة الضغط على فريق أرسنال صاحب الصدارة حاليا برصيد 19 نقطة، أما "الريدز" يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وفي الوصافة يتواجد مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة وذلك بعدما انتصر على إيفرتون في الجولة الثامنة.

وبالتالي فإن فوز ليفربول في لقاء الليلة، سيضمن له التواجد في المركز الثاني على الأقل برصيد 18 نقطة وينتظر سقوط أرسنال من جديد أو فقدانه أي نقاط من أجل اعتلاء الصدارة.

أما مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم، يبحث عن الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الذي تحقق على فريق سندرلاند بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية، ويتواجد الفريق الملقب "بالشياطين" في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط فقط.

رقم قياسي ينتظر صلاح

وستتجه الأنظار للنجم المصري محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي ليفربول في الوقت الحالي، حيث ينتظر تحقيق رقمًا قياسيًا جديد مساء اليوم.

في الوقت الحالي، يتقاسم مانشستر يونايتد مع توتنهام صدارة أكثر الأندية استقبالا للأهداف من محمد صلاح برصيد 16 هدفا في جميع البطولات.

وبالتالي في حال تسجيل صلاح لهدف أمام مانشستر يونايتد سيكون أكثر ناد استقبل الأهداف في جميع المسابقات من النجم المصري.

وبشكل عام لعب صلاح ضد مانشستر يونايتد 17 مباراة انتصر في 7 وتعادل في 6 وتلقى 4 هزائم وذلك في جميع المسابقات، كما سجل في شباكه 16 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة وتحصل على بطاقتين صفراويتين فقط.

أما أمام توتنهام، فلعب النجم المصري 24 مباراة انتصر في 15 وتعادل في 5 لقاءات وتلقى 4 هزائم، وسجل أيضا 16 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة وتلقى بطاقتين صفراويتين فقط.