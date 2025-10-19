المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد والقناة الناقلة لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:09 ص 19/10/2025
ليفربول ومانشستر يونايتد

ليفربول ومانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد إلى ملعب "آنفيلد" لمتابعة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعرض للهزيمة في مباراتين.

بينما يقع مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم.

موعد والقناة الناقلة لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تنقل شبكة قنوات "beIN SPORTS" الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، قمة الجولة الثامنة بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

ويمكن مشاهدة أحداث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر قناة "beIN Sports 1 HD".

ويعتبر عامر الخوذيري هو معلق المباراة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر يونايتد

