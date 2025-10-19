أكد بيتر كراواتش نجم ليفربول الأسبق، أن أداء محمد صلاح تأثر كثيرًا برحيل ترينت ألكسندر أرنولد في الصيف الماضي.

ويرى كراوتش أن من أسباب تأثر أداء صلاح مع ليفربول هذا الموسم، هو رحيل بعض اللاعبين وعلى رأسهم أرنولد.

وقال كراوتش في تصريحات نقلتها شبكة ليفربول إيكو: "لا أعتقد أن صلاح عليه أن يقاتل لينافس على مركزه الآن، سيشارك في المباريات الكبرى، لكن لا شك أن الأمر كان محبطًا بالتأكيد بالنسبة له خلال الفترة الأخيرة''.

وأضاف: ''ستشكل خسارة أرنولد مشكلة بالنسبة له، قد لا يكون الاسم الأول في قائمة الفريق وربما فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر عندما يكونان في كامل لياقتهما، هما الأهم، لكن أرنولد سيظل ثالث الأسماء بالنسبة لي''.

وأتم كراوتش: "مستوى صلاح ثابت، فهو لا يزال في كامل لياقته وأعتقد أنه سيقدم أداءًا رائعًا في المباريات الكبرى''.

ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول، لمواجهة مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد في قمة الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

ويطارد محمد صلاح، رقم قياسي جديد خلال مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ومن الممكن أن يصبح محمد صلاح، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 20 مساهمة في مرمى مانشستر يونايتد.

وأسهم محمد صلاح في 19 هدفًا في شباك مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 13 وصنع 6 أهداف.

وشارك محمد صلاح في 7 مباريات مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما في الدوري الإنجليزي.