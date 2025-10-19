يفكر اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين في العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي من أجل الاستعداد لكأس العالم 2026.

وقاد سون منتخب كوريا الجنوبية إلى التأهل لكأس العالم 2026 في وقت مبكر، كما من المتوقع أن يظل ضمن العناصر الرئيسية في المونديال المقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

بند في عقد سون مع لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

أشارت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الأحد، إلى أن سون يملك بندًا خاصًا في عقده مع لوس أنجلوس إف سي يسمح له بالعودة إلى الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن البند الخاص بالعودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي سارٍ فقط في يناير المقبل 2026.

ويدرس سون تفعيل البند الخاص في عقد لوس أنجلوس إف سي الأمريكي من أجل تجهيز نفسه على أمثل وجه لكأس العالم.

ويمتد عقد سون مع لوس أنجلوس إف سي حتى يونيو 2027.

ويواصل الكوري الجنوبي سون تألقه مع لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي، مساهمًا في 11 هدفًا خلال 9 مباريات فقط.

ولعب سون في منافسات الدوري الإنجليزي بقميص توتنهام هوتسبير فقط بين 2015 و2025.