المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

19 8
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بند خاص.. سون قد يعود إلى الدوري الإنجليزي من أجل كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:49 م 19/10/2025
سون

هيونج مين سون بقميص توتنهام

يفكر اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين في العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي من أجل الاستعداد لكأس العالم 2026.

وقاد سون منتخب كوريا الجنوبية إلى التأهل لكأس العالم 2026 في وقت مبكر، كما من المتوقع أن يظل ضمن العناصر الرئيسية في المونديال المقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

بند في عقد سون مع لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

أشارت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الأحد، إلى أن سون يملك بندًا خاصًا في عقده مع لوس أنجلوس إف سي يسمح له بالعودة إلى الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن البند الخاص بالعودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي سارٍ فقط في يناير المقبل 2026.

ويدرس سون تفعيل البند الخاص في عقد لوس أنجلوس إف سي الأمريكي من أجل تجهيز نفسه على أمثل وجه لكأس العالم.

ويمتد عقد سون مع لوس أنجلوس إف سي حتى يونيو 2027.

ويواصل الكوري الجنوبي سون تألقه مع لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي، مساهمًا في 11 هدفًا خلال 9 مباريات فقط.

ولعب سون في منافسات الدوري الإنجليزي بقميص توتنهام هوتسبير فقط بين 2015 و2025.

الدوري الإنجليزي توتنهام سون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

40

برونو فيرنانديز أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء شتتها جاكبو وكرته كادت أن تسكن شباك مرماه بالخطأ

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg