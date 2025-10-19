المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
احتاج 62 ثانية.. مبيومو يفتتح أهداف مانشستر يونايتد أمام ليفربول (فيديو)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:44 م 19/10/2025
مبيومو

مبيومو يحتفل بهدف مانشستر يونايتد في ليفربول

افتتح اللاعب الكاميروني بريان مبيومو أهداف مانشستر يونايتد في مرمى ليفربول بعد 62 ثانية فقط.

ويلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد في مباراة جارية بينهما اليوم الأحد على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

مبيومو يفتتح أهداف مانشستر يونايتد في ليفربول

نجح مبيومو في هز شباك ليفربول بعد قرابة 62 ثانية فقط.

واستغل مبيومو تمريرة الإيفواري أماد ديالو في الثواني الأولى من الدقيقة الثانية، ليقتحم منطقة الجزاء، مصوبًا تسديدة يمينية غالط بها الحارس الجورجي مامارداشفيلي، لتسكن شباك ليفربول.

بعد 62 ثانية

وبحسب شبكة أوبتا للأرقام القياسية والإحصائيات، أصبح مبيومو ثاني لاعب فقط يسجل هدفًا خلال أول دقيقتين في كلاسيكو ليفربول ويونايتد.

وكان اللاعب نيكي بات سجل هدفًا لمانشستر يونايتد ضد ليفربول في ملعب أولد ترافورد عام 1995 خلال أول دقيقتين، ما يتكرر هذا المساء للمرة الثانية فقط في تاريخ مبارياتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعني ذلك أيضًا أن هدف مبيومو هو الأسرع على الإطلاق في كلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد، في الدوري الإنجليزي.

مباراة ليفربول القادمة
مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

40

برونو فيرنانديز أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء شتتها جاكبو وكرته كادت أن تسكن شباك مرماه بالخطأ

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
