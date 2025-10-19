افتتح اللاعب الكاميروني بريان مبيومو أهداف مانشستر يونايتد في مرمى ليفربول بعد 62 ثانية فقط.

ويلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد في مباراة جارية بينهما اليوم الأحد على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

نجح مبيومو في هز شباك ليفربول بعد قرابة 62 ثانية فقط.

واستغل مبيومو تمريرة الإيفواري أماد ديالو في الثواني الأولى من الدقيقة الثانية، ليقتحم منطقة الجزاء، مصوبًا تسديدة يمينية غالط بها الحارس الجورجي مامارداشفيلي، لتسكن شباك ليفربول.

تشتعل القمة مبكرًا في آنفيلد! 🔥



مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف منذ الدقيقة الثانية من عمر المباراة! ⚽️

وبحسب شبكة أوبتا للأرقام القياسية والإحصائيات، أصبح مبيومو ثاني لاعب فقط يسجل هدفًا خلال أول دقيقتين في كلاسيكو ليفربول ويونايتد.

وكان اللاعب نيكي بات سجل هدفًا لمانشستر يونايتد ضد ليفربول في ملعب أولد ترافورد عام 1995 خلال أول دقيقتين، ما يتكرر هذا المساء للمرة الثانية فقط في تاريخ مبارياتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعني ذلك أيضًا أن هدف مبيومو هو الأسرع على الإطلاق في كلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد، في الدوري الإنجليزي.