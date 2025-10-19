المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

1 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الرابع في الديربي.. كودي جاكبو يزور شباك مانشستر يونايتد (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:20 م 19/10/2025
كودي جاكبو

احتفال كودي جاكبو

أحرز الهولندي كودي جاكبو، هدف التعادل لصالح فريق ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في المباراة المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد دخلت الدقائق الأخيرة في هذه الأثناء، أمام المدرجات الممتلئة في ملعب آنفيلد، بالجولة الثامنة من بريميرليج.

هدف كودي جاكبو

كودي جاكبو تمكن من تسجيل هدف التعادل في مرمى مانشستر يونايتد، بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى الخالٍ من كييزا في الدقيقة 78.

حيث إن مانشستر يونايتد كان قد تقدم في النتيجة بعد 62 ثانية فقط، عن طريق بريان مبيومو.

ووقع المهاجم الهولندي على هدفه الرابع في شباك ليفربول، حيث إن كودي جاكبو سجل من قبل 3 أهداف أمام المان يونايتد.

التعادل لم يستمر كثيرًا بعدما نجح مانشستر يونايتد في التقدم مجددًا، من رأسية هاري ماجواير التي سكنت الشباك، بعدها بـ6 دقائق فقط.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول كودي جاكبو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg