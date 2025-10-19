أحرز الهولندي كودي جاكبو، هدف التعادل لصالح فريق ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في المباراة المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد دخلت الدقائق الأخيرة في هذه الأثناء، أمام المدرجات الممتلئة في ملعب آنفيلد، بالجولة الثامنة من بريميرليج.

هدف كودي جاكبو

كودي جاكبو تمكن من تسجيل هدف التعادل في مرمى مانشستر يونايتد، بعدما تلقى تمريرة أمام المرمى الخالٍ من كييزا في الدقيقة 78.

حيث إن مانشستر يونايتد كان قد تقدم في النتيجة بعد 62 ثانية فقط، عن طريق بريان مبيومو.

ووقع المهاجم الهولندي على هدفه الرابع في شباك ليفربول، حيث إن كودي جاكبو سجل من قبل 3 أهداف أمام المان يونايتد.

التعادل لم يستمر كثيرًا بعدما نجح مانشستر يونايتد في التقدم مجددًا، من رأسية هاري ماجواير التي سكنت الشباك، بعدها بـ6 دقائق فقط.