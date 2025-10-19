المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

1 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

البطل يتراجع.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:40 م 19/10/2025
مانشستر يونايتد

من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

واصل نادي ليفربول تراجعه في جدول ترتيب منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 بعد خسارته هذا المساء على يد الغريم مانشستر يونايتد.

ونجح مانشستر يونايتد في العودة بـ3 نقاط من ملعب أنفيلد، متفوقًا (2-1) على ليفربول.

ليفربول يسقط مجددا

سقط ليفربول على أرضه أمام مانشستر يونايتد، ليخسر المباراة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات الرسمية.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 2 عن طريق الكاميروني بريان مبيومو، ثم حاول ليفربول إدراك التعادل حتى تمكن من تحقيق ذلك بفضل هدف الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 78.

وأحرز هاري ماجواير هدف فوز مانشستر يونايتد على ليفربول في الدقيقة 84.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

تتبقى مباراة واحدة في الجولة الثامنة بين وست هام يونايتد وبرينتفورد، لن تؤثر بالطبع على مراكز المقدمة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ومع نهاية مباريات الفرق المتنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، يظهر أرسنال في الصدارة.

ويتقدم أرسنال على مانشستر سيتي بـ3 نقاط، بينما يتقاسم بورنموث المركز الثالث مع ليفربول.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

مباراة ليفربول القادمة
مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg