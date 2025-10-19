واصل نادي ليفربول تراجعه في جدول ترتيب منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 بعد خسارته هذا المساء على يد الغريم مانشستر يونايتد.

ونجح مانشستر يونايتد في العودة بـ3 نقاط من ملعب أنفيلد، متفوقًا (2-1) على ليفربول.

ليفربول يسقط مجددا

سقط ليفربول على أرضه أمام مانشستر يونايتد، ليخسر المباراة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات الرسمية.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 2 عن طريق الكاميروني بريان مبيومو، ثم حاول ليفربول إدراك التعادل حتى تمكن من تحقيق ذلك بفضل هدف الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة 78.

وأحرز هاري ماجواير هدف فوز مانشستر يونايتد على ليفربول في الدقيقة 84.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

تتبقى مباراة واحدة في الجولة الثامنة بين وست هام يونايتد وبرينتفورد، لن تؤثر بالطبع على مراكز المقدمة في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ومع نهاية مباريات الفرق المتنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، يظهر أرسنال في الصدارة.

ويتقدم أرسنال على مانشستر سيتي بـ3 نقاط، بينما يتقاسم بورنموث المركز الثالث مع ليفربول.

