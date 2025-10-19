المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 1
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"21%" فقط على الهدف.. فلسفة أموريم تُسقط ليفربول في أنفيلد (أرقام)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:08 م 19/10/2025
مانشستر يونايتد

لاعبو مانشستر يونايتد بعد مباراة ليفربول

اقتنص فريق مانشستر يونايتد انتصارًا من ملعب منافسه ومضيفه فريق ليفربول، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايت انتهت بنتيجة (1-2)، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بريميرليج.

فلسفة مانشستر يونايتد

نجح مانشستر يونايتد في حسم المباراة لصالحه وفرض إيقاعه مبكرًا، رغم أن الاستحواذ كان من نصيب ليفربول، وخدمه في ذلك الهدف المبكر عن طريق بريان مبيومو.

بعد الهدف، اندفع ليفربول وتمركزت لاعبي مانشستر يونايتد لمنع استقبال هدف التعادل، بتعليمات من البرتغالي روبن أموريم، لتنجح هذه الفلسفة بالفعل في تقييد حلول أصحاب الملعب، حتى الدقيقة 78، عندما تعادل كودي جاكبو.

رغم تعادل ليفربول، فهو لم يدم سوى 6 دقائق فقط، حيث إن هاري ماجواير تكفل من خلال ضربة رأسية ليتقدم مرة وأخرى، ويميل كفة فلسفة روبن أموريم التي منحت الانتصار ليونايتد الانتصار في الديربي، لأول مرة منذ يناير 2016.

حيث إن تقدم مانشستر يونايتد المبكر ساعد أموريم في عدم الاندفاع الهجومي، وهو ما توضحه الأرقام من خلال 12 تسديدة، 4 منها فقط على المرمى، لكنه سجل هدفين.

بينما ليفربول الذي وصل بـ19 تسديدة، وسدد منهم 6 على المرمى، بالإضافة للكرات التي منعها العارضة والقائمين، هناك 11 تسديدة جاءت خارج المرمى، وفي النهاية لم تسجل كتيبة آرني سلوت سوى هدفًا، بسبب تمركز وإحكام الغلق من لاعبي اليونايتد.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول كودي جاكبو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

14

نشاط هجومي وسيطرة من ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نانت

نانت

0 1
ليل

ليل

25

تشتيت من دفاع نانت بعد كرة عرضية من عيسى ماندي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg