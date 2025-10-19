اقتنص فريق مانشستر يونايتد انتصارًا من ملعب منافسه ومضيفه فريق ليفربول، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايت انتهت بنتيجة (1-2)، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بريميرليج.

فلسفة مانشستر يونايتد

نجح مانشستر يونايتد في حسم المباراة لصالحه وفرض إيقاعه مبكرًا، رغم أن الاستحواذ كان من نصيب ليفربول، وخدمه في ذلك الهدف المبكر عن طريق بريان مبيومو.

تشتعل القمة مبكرًا في آنفيلد! 🔥



مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف منذ الدقيقة الثانية من عمر المباراة! ⚽️

بعد الهدف، اندفع ليفربول وتمركزت لاعبي مانشستر يونايتد لمنع استقبال هدف التعادل، بتعليمات من البرتغالي روبن أموريم، لتنجح هذه الفلسفة بالفعل في تقييد حلول أصحاب الملعب، حتى الدقيقة 78، عندما تعادل كودي جاكبو.

كودي خاكبو يعيد ليفربول إلى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل في شباك مانشستر يونايتد 🔴⚽️

رغم تعادل ليفربول، فهو لم يدم سوى 6 دقائق فقط، حيث إن هاري ماجواير تكفل من خلال ضربة رأسية ليتقدم مرة وأخرى، ويميل كفة فلسفة روبن أموريم التي منحت الانتصار ليونايتد الانتصار في الديربي، لأول مرة منذ يناير 2016.

حيث إن تقدم مانشستر يونايتد المبكر ساعد أموريم في عدم الاندفاع الهجومي، وهو ما توضحه الأرقام من خلال 12 تسديدة، 4 منها فقط على المرمى، لكنه سجل هدفين.

بينما ليفربول الذي وصل بـ19 تسديدة، وسدد منهم 6 على المرمى، بالإضافة للكرات التي منعها العارضة والقائمين، هناك 11 تسديدة جاءت خارج المرمى، وفي النهاية لم تسجل كتيبة آرني سلوت سوى هدفًا، بسبب تمركز وإحكام الغلق من لاعبي اليونايتد.