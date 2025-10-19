المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 1
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد.. سلوت يدافع عن صلاح

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:40 م 19/10/2025
صلاح

محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

واصل المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، الدفاع عن اللاعب المصري محمد صلاح بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد في مباراة جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وتلقى ليفربول الهزيمة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات الرسمية، ليستمر الضغط على سلوت.

سلوت يدافع عن صلاح

قدم صلاح شأنه شأن زملائه الآخرين في هجوم ليفربول أداءً باهتًا ضد مانشستر يونايتد، ليدافع عنهم سلوت.

وقال سلوت في تصريحات نشرتها شبكة NBC التليفزيونية: "انتقادات لصلاح وإيزاك؟ ما رأيته اليوم هو أن اللاعبين الأساسيين خلقوا العديد من الفرص في الشوط الأول.. وأعتقد أن البدلاء أيضًا خلقوا فرصًا عديدة سواءً فيرتز أو إيكيتيكي أو كييزا، وبالنسبة لي لا أعتقد أن التركيز يجب أن يكون على الأفراد بل علينا كفريق أو علي كمدرب، لأن الجميع يعطي كل ما لديه، وهذا ما ينتظره الناس منا وهذا ما يفعله اللاعبون بالفعل".

وتابع: "من الطبيعي أن يركز الناس على بعض اللاعبين.. الآن الحديث عن صلاح، أعلم أنه أهدر فرصة محققة، ونحن غير معتادين على ذلك، لكن الآخرين أضاعوا أيضًا فرصًا كبيرة".

وأضاف في سياق منفصل: "أشعر بالقلق بالطبع بعد خسارة 4 مباريات متتالية، لا بد أن تقلق".

وتابع مدرب ليفربول: "إذا واصلنا تقديم أداء كهذا فلدينا فرصة جيدة للفوز قريبًا، لكن لا يمكنك أن تضمن خلق 8 أو 9 أو 10 فرص من اللعب المفتوح، والمهم أننا أظهرنا ردة فعل، وعلينا البناء على ذلك في المباريات المقبلة".

قبل أن يختتم: "دائمًا ما يكون من الصعب اللعب ضد فريق متكتل دفاعيًا.. الأمر يصبح أصعب عندما نتأخر بهدف مبكر، ولو كنت أخبرتني قبل المباراة أننا سنخلق هذا العدد من الفرص أمام فريق بهذا الأسلوب، لتوقعت أننا سنفوز".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن المتصدر أرسنال.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

14

نشاط هجومي وسيطرة من ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نانت

نانت

0 1
ليل

ليل

25

تشتيت من دفاع نانت بعد كرة عرضية من عيسى ماندي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg