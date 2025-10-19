واصل المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، الدفاع عن اللاعب المصري محمد صلاح بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد في مباراة جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وتلقى ليفربول الهزيمة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات الرسمية، ليستمر الضغط على سلوت.

سلوت يدافع عن صلاح

قدم صلاح شأنه شأن زملائه الآخرين في هجوم ليفربول أداءً باهتًا ضد مانشستر يونايتد، ليدافع عنهم سلوت.

وقال سلوت في تصريحات نشرتها شبكة NBC التليفزيونية: "انتقادات لصلاح وإيزاك؟ ما رأيته اليوم هو أن اللاعبين الأساسيين خلقوا العديد من الفرص في الشوط الأول.. وأعتقد أن البدلاء أيضًا خلقوا فرصًا عديدة سواءً فيرتز أو إيكيتيكي أو كييزا، وبالنسبة لي لا أعتقد أن التركيز يجب أن يكون على الأفراد بل علينا كفريق أو علي كمدرب، لأن الجميع يعطي كل ما لديه، وهذا ما ينتظره الناس منا وهذا ما يفعله اللاعبون بالفعل".

وتابع: "من الطبيعي أن يركز الناس على بعض اللاعبين.. الآن الحديث عن صلاح، أعلم أنه أهدر فرصة محققة، ونحن غير معتادين على ذلك، لكن الآخرين أضاعوا أيضًا فرصًا كبيرة".

وأضاف في سياق منفصل: "أشعر بالقلق بالطبع بعد خسارة 4 مباريات متتالية، لا بد أن تقلق".

وتابع مدرب ليفربول: "إذا واصلنا تقديم أداء كهذا فلدينا فرصة جيدة للفوز قريبًا، لكن لا يمكنك أن تضمن خلق 8 أو 9 أو 10 فرص من اللعب المفتوح، والمهم أننا أظهرنا ردة فعل، وعلينا البناء على ذلك في المباريات المقبلة".

قبل أن يختتم: "دائمًا ما يكون من الصعب اللعب ضد فريق متكتل دفاعيًا.. الأمر يصبح أصعب عندما نتأخر بهدف مبكر، ولو كنت أخبرتني قبل المباراة أننا سنخلق هذا العدد من الفرص أمام فريق بهذا الأسلوب، لتوقعت أننا سنفوز".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن المتصدر أرسنال.