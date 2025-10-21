فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر هالاند.. وانخفاض إيزاك

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن تحديث جديد لأسعار اللاعبين في لعبة "فانتازي بريميرليج"، بعد انتهاء الجولة الثامنة من المسابقة.

واختتمت الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الإثنين، بينما تنطلق الجولة التاسعة يوم الجمعة المقبل.

ويعتبر سعر اللاعب من أهم العوامل المؤثرة في لعبة الفانتازي، إذ يتعين على كل مدرب تكوين تشكيلته بميزانية إجمالية لا تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا للتحديث الصادر اليوم الثلاثاء، تغيرت أسعار عدة لاعبين ارتفاعا وانخفاضا بالمقدار الثابت (0.1 مليون جنيه إسترليني).

وجاء إيرلينج هالاند، نجم هجوم مانشستر سيتي، على رأس اللاعبين الذين ارتفعت أسعارهم، بينما انخفض سعر ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول.

لاعبون ارتفعت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 21 أكتوبر 2025

جابرييل (أرسنال) - 6.4 مليون جنيه إسترليني

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 14.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 21 أكتوبر 2025

كين لويس بوتر (برينتفورد) - 4.9 مليون جنيه إسترليني

إيليا جرويف (ليدز يونايتد) - 4.8 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (ليفربول) - 10.5 مليون جنيه إسترليني

ريتشارليسون (توتنهام) - 6.6 مليون جنيه إسترليني

