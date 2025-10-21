المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أمام إغراءات كبار البريميرليج.. مانشستر يونايتد مهدد بخسارة جوهرته الشابة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:44 م 21/10/2025
كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد

كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد

أصبح الشاب كوبي ماينو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، محور اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط احتمالات بانتقاله المؤقت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لتقارير موقع TEAMtalk البريطاني.

كوبي ماينو هدف كبار الدوري الممتاز

وأشار التقرير إلى أن ماينو، البالغ من العمر 20 عامًا، ما زال ملتزمًا بمسيرته مع مانشستر يونايتد وينظر إليه داخل النادي كأحد أبرز المواهب الواعدة للمستقبل، إلا أنه يسعى للحصول على دقائق لعب أكثر بانتظام لتعزيز فرصه في دخول قائمة منتخب إنجلترا قبل كأس العالم 2026.

ويعد ماينو من أبرز خريجي أكاديمية يونايتد، لكنه يواجه منافسة قوية في خط الوسط، في ظل سعي المدرب روبن أموريم لإيجاد التوازن داخل الفريق، وهو ما حدّ من مشاركته هذا الموسم.

وبحسب التقرير، فإن اللاعب يدرك أن اللعب المستمر هو الطريق الأمثل لتطوير مستواه وإقناع المدير الفني للمنتخب الإنجليزي توماس توخيل بضمه إلى تشكيلة الأسود الثلاثة في الفترة المقبلة.

وتتابع عدة أندية إنجليزية موقف ماينو عن كثب، على رأسها مانشستر سيتي، توتنهام، نيوكاسل يونايتد، وبرينتفورد، حيث أبدت جميعها إعجابها بقدراته الفنية ورؤيته داخل الملعب، مع استعداد بعض منها لتقديم عروض استعارة في يناير.

ورغم ذلك، يبقى موقف مانشستر يونايتد غامضًا، إذ يخشى أموريم السماح برحيل اللاعب في ظل النقص العددي بخط الوسط، إلا إذا تم تعزيز الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد توتنهام مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد برينتفورد كوبي ماينو الدوري الإنجليزي

