انتكاسة مؤقتة.. هل يرحل صلاح عن ليفربول في يناير؟

محمد همام

كتب - محمد همام

12:02 م 22/10/2025
صلاح

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

يعيش محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، حالة من تراجع المستوى مع فريقه، وهو ما أدى إلى تجدد الحديث عن إمكانية رحيله عن "الريدز" وعدم استكمال عقده الممتد حتى صيف 2027.

وكان قائد منتخب مصر قد جدد عقده مع ليفربول في الموسم الماضي ليستمر داخل أروقة ملعب "أنفيلد" حتى 2027، بعدما انضم إلى الفريق قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، في صفقة قُدرت قيمتها بـ50 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكره موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن نادي ليفربول ليس مستعدًا للتخلي عن خدمات محمد صلاح، رغم الشائعات التي ترددت مؤخرًا بشأن رحيله المحتمل في يناير المقبل.

وأضاف الموقع أن ليفربول لا يخطط للسماح لصلاح بالمغادرة، سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو في الصيف، موضحًا أن "ليفربول غير مستعد لحياة بدون صلاح".

وأشار "فوتبول إنسايدر" أيضًا إلى أن النادي منح صلاح حرية اتخاذ القرار بشأن مستقبله، وبالتالي فإن صاحب الـ33 عامًا سيرحل فقط حين يرى أن الوقت مناسب لذلك.

في المقابل، يرى نادي ليفربول، بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، أن تراجع مستوى صلاح في الآونة الأخيرة مجرد انتكاسة مؤقتة، ويثق الجهاز الفني في قدرة "مو" على استعادة مستواه المعهود قريبًا.

وخاض محمد صلاح 11 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات، ساهم خلالها في 6 أهداف، بواقع 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

ويغيب صلاح عن التسجيل في آخر خمس مباريات، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، حيث يعود آخر أهدافه إلى مباراة أتلتيكو مدريد في سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة الأوروبية.

الدوري الإنجليزي ليفربول دوري أبطال أوروبا محمد صلاح

