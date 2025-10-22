رغم البداية القوية التي قدمها ليفربول في موسم 2025-2026، من خلال الفوز في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي، والانتصار في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو، إلا أن بطل "بريميرليج" يعيش حاليًا حالة من التراجع والنتائج السلبية.

ليفربول جمع 15 نقطة من خمس مباريات وضعته في صدارة الدوري الإنجليزي في البداية، لكن مؤشرات التراجع ظهرت مبكرًا، من خلال الانتصارات التي حُسمت في الأوقات الحرجة، مثل مباريات بورنموث، نيوكاسل، آرسنال، وبيرنلي.

بداية التراجع

التراجع في النتائج والأداء بدأ فعليًا من الجولة السادسة، حين خسر الفريق أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1، وهي نفس النتيجة التي تلقاها لاحقًا أمام كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد.

نتيجة لذلك، تراجع ليفربول في جدول الترتيب، ليتنازل عن الصدارة لصالح آرسنال صاحب الـ19 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ16 نقطة.

دوري أبطال أوروبا.. فوز بشق الأنفس وسقوط مفاجئ

في دوري أبطال أوروبا، خاض ليفربول مباراتين حتى الآن. فاز في الأولى بصعوبة على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 بفضل هدف قاتل من فيرجيل فان دايك، ثم سقط في الجولة الثانية أمام جالاتا سراي بنتيجة 1-0.

نموذج مانشستر سيتي.. هل يتكرر؟

ما يعيشه ليفربول حاليًا يُشبه إلى حد كبير ما حدث مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، حيث بدأ الفريق بقيادة بيب جوارديولا بقوة، وحقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري.

لكن التراجع بدأ من الجولة الخامسة والسادسة بالتعادل مع آرسنال 2-2 ونيوكاسل 1-1، ثم بدأ الانهيار الحقيقي من الجولة العاشرة، بخسارة مفاجئة أمام بورنموث 2-1.

ومنذ تلك الجولة، لم يحقق مانشستر سيتي سوى فوزين فقط في مرحلة الذهاب أمام نوتنجهام فورست 3-0 وليستر سيتي 2-0، وخرج من الموسم الماضي بلا أي ألقاب، سواء محليًا أو قاريًا، بعدما ودع دوري الأبطال مبكرًا أمام ريال مدريد.

صيف تاريخي.. ولكن!

دخل ليفربول سوق الانتقالات الصيفية بقوة، حيث أنفقت الإدارة نحو 450 مليون جنيه إسترليني لتدعيم الفريق، في أول موسم للمدرب الهولندي آرني سلوت، بعد موسم سابق لم يشهد التدعيم الكافي.

وكانت أبرز الصفقات: ألكسندر إيزاك من نيوكاسل في اليوم الأخير من الميركاتو مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، كأغلى صفقة محلية في تاريخ الدوري الإنجليزي.

فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه، وهوجو إيكتيكي من آينتراخت فرانكفورت مقابل 69 مليون جنيه.

ورغم هذه التعاقدات الضخمة، لم يقدم فيرتز أي مساهمة تهديفية حتى الآن، سواء بتسجيل أو صناعة، في الدوري أو دوري الأبطال.

أما إيزاك، فاكتفى بصناعة هدف أمام تشيلسي وتسجيل آخر أمام ساوثامبتون في كأس الرابطة، من إجمالي سبع مباريات.

وينتظر ليفربول لقاء الليلة على أمل التصحيح من خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهنا يأمل "الريدز" في انتصار يعيد الطريق نحو المسار الصحيح مجددًا.