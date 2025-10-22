يستهدف سافينيو العودة إلى قائمة المنتخب البرازيلي من أجل المشاركة في منافسات كأس العالم 2026، موضحًا أن ذلك يتطلب التألق المستمر مع مانشستر سيتي.

ويعاني سافينيو من قلة المشاركة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية الصيف بعد منافسات كأس العالم للأندية 2025، لكن المدرب الإسباني بيب جوارديولا بدأ يمنحه المزيد من الدقائق في المباريات الأخيرة.

سافينيو يتحدث عن العودة لمنتخب البرازيل

وقال سافينيو في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "عندما تلعب لنادٍ مثل هذا، فمن المهم دائمًا أن تسجل الأهداف.. ابتعدت لمدة شهر بسبب الإصابة، وكانت فترة صعبة، لكنني سعيد جدًا بعودتي".

وأضاف: "إذا واصلت التألق هنا في مانشستر سيتي، وأديت بشكل جيد، أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لأن أكون في كأس العالم 2026 مع البرازيل".

وأكمل: "كنت مصابًا لمدة شهر، وكنت منزعجًا جدًا في البداية لأنني قدمت كأس عالم للأندية جيد جدًا.. كنت أتلقى العلاج مرتين يوميًا، وتمكنت من العودة بحالة بدنية جيدة، والآن أشعر بنشاط كبير".

ويغيب سافينيو عن قائمة منتخب البرازيل منذ آخر استدعاء له في مارس 2025.

وسجل سافينيو هدفًا وصنع اثنين في 9 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، علمًا بأنه بدأ أساسيًا في خمس مباريات فقط.