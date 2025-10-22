المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سافينيو: مانشستر سيتي سيعيدني إلى منتخب البرازيل.. وهدفي كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:49 م 22/10/2025
سافينيو

سافينيو بقميص مانشستر سيتي

يستهدف سافينيو العودة إلى قائمة المنتخب البرازيلي من أجل المشاركة في منافسات كأس العالم 2026، موضحًا أن ذلك يتطلب التألق المستمر مع مانشستر سيتي.

ويعاني سافينيو من قلة المشاركة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية الصيف بعد منافسات كأس العالم للأندية 2025، لكن المدرب الإسباني بيب جوارديولا بدأ يمنحه المزيد من الدقائق في المباريات الأخيرة.

سافينيو يتحدث عن العودة لمنتخب البرازيل

وقال سافينيو في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "عندما تلعب لنادٍ مثل هذا، فمن المهم دائمًا أن تسجل الأهداف.. ابتعدت لمدة شهر بسبب الإصابة، وكانت فترة صعبة، لكنني سعيد جدًا بعودتي".

وأضاف: "إذا واصلت التألق هنا في مانشستر سيتي، وأديت بشكل جيد، أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لأن أكون في كأس العالم 2026 مع البرازيل".

وأكمل: "كنت مصابًا لمدة شهر، وكنت منزعجًا جدًا في البداية لأنني قدمت كأس عالم للأندية جيد جدًا.. كنت أتلقى العلاج مرتين يوميًا، وتمكنت من العودة بحالة بدنية جيدة، والآن أشعر بنشاط كبير".

ويغيب سافينيو عن قائمة منتخب البرازيل منذ آخر استدعاء له في مارس 2025.

وسجل سافينيو هدفًا وصنع اثنين في 9 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، علمًا بأنه بدأ أساسيًا في خمس مباريات فقط.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
البرازيل مانشستر سيتي سافينيو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 0
ليفربول

ليفربول

3

تمريرات بين لاعبي فرانكفورت وسط الملعب للسيطرة على الكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
ما قبل المباراة
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
يوفنتوس

يوفنتوس

3

سجال على الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg